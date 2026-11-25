"Це вибір нашого народу": Зеленський висловив сподівання на підтримку Угорщиною євроінтеграційного курсу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на рівноправні партнерські відносини з Угорщиною. Він висловив сподівання, що Будапешт підтримає наш євроінтеграційний курс та розвиток двосторонньої співпраці в енергетиці, торгівлі, інфраструктурі й безпеці.

Про це Зеленський сказав 24 листопада на спільній із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром пресконференції. Він наголосив, що рух України до членства в ЄС – це незворотній шлях, який обрав український народ.

"Ми розраховуємо на подальшу співпрацю абсолютно чесно, відкрито, по-партнерськи і важливо, що Угорщина підтримує нас, наш рух в Європейський Союз. Для нас це дуже важливо. Для нас це незворотній шлях, передусім, це вибір нашого народу – бути майбутнім членом Європейського Союзу. І сьогодні, під час війни, для нас дуже важливо. І відкриття кластерів – дуже важливо, бо це підтримує моральний дух нашої держави", – зазначив гарант.

Він додав, що Україна зацікавлена у відносинах з Угорщиною, заснованих на рівноправності та взаємній повазі до обох народів. Президент подякував Мадяру за засудження російської агресії та підтримку України.

"Український захист має значення для, я впевнений, всієї Європи. І це вже було доведено досвідом 20-го століття. Москва завжди ламає незалежність, ламає свободу інших в Європі, якщо їй вдається зламати незалежність та свободу в Україні. В цьому столітті Росії це не вдасться", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що днями медіа із посиланням на дипломатів писали, що Угорщина начебто відкликала свої заперечення проти того, щоб Україна й Молдова відкрили останні два з шести кластерів переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Йдеться про узгодження законодавства у сферах сільського господарства й екології.

Водночас Мадяр після зустрічі із Зеленським сказав, що відкриття останніх кластерів щодо вступу України в Євросоюз – лише технічний етап переговорного процесу, причому останній може бути доволі тривалим.

Прем’єр-міністр Угорщини застерігає українців від очікувань швидкого вступу нашої країни до блоку європейських держав. Справа у тому, що після відкриття всіх кластерів починається "складний бюрократичний процес".

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 листопада прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув на Закарпаття для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та зустрічі з представниками угорської громади. Це був перший візит глави угорського уряду на Закарпаття з 2015 року та перша поїздка Мадяра до України на посаді прем'єр-міністра.

За його словами, вище керівництво України та Угорщини останніми тижнями встигло досягнути певних домовленостей у питаннях, які попередній угорський уряд використовував для загострення відносин між країнами. Серед інших, досягнуті домовленості у питаннях, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.