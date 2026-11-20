"Це великі ядерні держави": Рютте відреагував на заяву Трампа про дружбу з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вбачає проблеми в тому, що президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. За його словами, Сполучені Штати та Росія є великими ядерними державами, тому контакти між їхніми лідерами необхідні для пошуку дипломатичних рішень.

Рютте наголосив, що переговори між керівниками ядерних держав є нормальною практикою, а зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні заслуговують на підтримку. Про це генсек Альянсу заявив під час спілкування з журналістами перед засіданням Коаліції охочих у Берліні, повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Що Рютте сказав про відносини Трампа і Путіна

Під час спілкування з пресою журналісти запитали генсека НАТО, чи непокоїть його те, що американський президент назвав Путіна другом.

У відповідь Рютте звернув увагу на ядерний потенціал США та Росії, а також на зростання ролі Китаю у цій сфері. Він підкреслив, що прямі контакти між лідерами таких держав є важливими для міжнародної дипломатії.

"Не забувайте: Росія та США – великі ядерні держави. Китай – ядерна держава, що набирає сили. Важливо, щоб лідери зустрічалися, зокрема й керівники ядерних держав", – заявив Рютте.

За його словами, немає нічого незвичного в тому, що політики проводять зустрічі та намагаються домовитися про подальші спільні кроки.

Генсек НАТО також високо оцінив дипломатичні зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення російсько-української війни.

"Президент Трамп постійно докладає титанічних зусиль, щоб досягти миру в Україні, і я можу лише висловити йому за це вдячність", – наголосив він.

Окремо журналісти поцікавилися ставленням Рютте до зустрічі лідерів США, Росії та Китаю в Китаї. Генсек Альянсу запевнив, що не має жодних побоювань щодо такого саміту, оскільки вважає переговори між світовими лідерами звичайною дипломатичною практикою.

Підтримка України та мирні переговори

На початку виступу Марк Рютте подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі Коаліції охочих. Він також відзначив роботу Дональда Трампа та його представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера над пошуком шляхів завершення війни.

За словами генсека, учасники зустрічі мають зосередитися на двох основних питаннях: досягненні миру в Україні та продовженні військової допомоги Києву.

Рютте позитивно оцінив результати переговорів в Абу-Дабі, де представники США, України та європейських країн узгодили подальший підхід до дипломатичного процесу. Зокрема, сторони домовилися про залучення Європи до відповідних обговорень.

Водночас він наголосив, що поки бойові дії тривають, союзники повинні забезпечувати Україну необхідним озброєнням та іншими видами підтримки.

Генсек нагадав про зустріч у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, яка відбулася двома днями раніше. За її підсумками союзники та партнери погодилися продовжувати допомогу Україні протягом наступної зими й надалі.

За словами Рютте, така підтримка необхідна не лише для зміцнення українських позицій на полі бою, а й для підготовки Києва до можливих мирних переговорів.

Нагадаємо, Марк Рютте підтримав українські удари по мосту через Керченську протоку. Він наголосив, що Україна має право захищатися від російської агресії, зокрема завдаючи ударів по об'єктах, які використовуються для забезпечення окупаційних військ.

Як писав OBOZ.UA, Рютте назвав українську армію однією з найсильніших у Європі. Він наголосив, що ЗСУ мають близько 800 тисяч військовослужбовців і значний досвід ведення сучасної війни, зокрема із застосуванням безпілотників.