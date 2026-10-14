"Це велика помилка, будуть гинути люди": Зеленський звернувся до Маска з проханням активувати Starlink. Відео

Президент України Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши на можливих наслідках для людських життів. Україна розраховує на вирішення ситуації та вважає це питанням партнерських відносин.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану. Також глава держави назвав відповідне рішення великою помилкою та наголосив на ризику людських втрат.

"Це велика помилка. Це рішення призведе до значних людських втрат", – заявив Зеленський.

На запитання журналіста, чи гинуть люди через це рішення, президент відповів ствердно.

"Звісно, люди будуть гинути", – сказав він.

Адже продовження російських атак за відсутності Starlink може мати трагічні наслідки.

Президент припустив, що ситуація може бути наслідком технічної проблеми, однак наголосив, що Україна просить відновити роботу системи.

"Я сподіваюся, що це помилка, можливо, велика технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути його", – зазначив Зеленський.

Вирішення цього питання було б справедливим щодо України як партнера.

"Я думаю, це було б чесно. Це було б справедливо. Це як між партнерами", – додав президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Президент України Володимир Зеленськийпочувається зрадженим після того як президент США Дональд Трамп уклав так звану дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним і оголосив так зване енергетичне перемир’я, незважаючи на те, що країна-агресорка Росія продовжує обстріли інфраструктури України. США опинилися на "невірному боці історії".

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