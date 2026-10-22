"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва, заявивши, що окупанти свідомо обрали і зброю, і район атаки, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільним. У ніч на 22 жовтня одна з балістичних ракет із касетною бойовою частиною влучила в Печерському районі столиці, між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Про це глава держави повідомив у Telegram. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура. Зеленський наголосив, що поблизу місця влучання не було жодного військового об'єкта.

Зеленський назвав удар по Києву свідомим вибором Росії

"Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним", – заявив президент.

Він пояснив, що російські війська застосували проти столиці, зокрема, три балістичні ракети з касетними боєголовками. Такі ракети вибухають у повітрі під час заходу на ціль і уражають все навколо в діаметрі до 400 метрів.

Глава держави наголосив, що Росія не змінює підходів до ведення війни та не демонструє справжнього бажання її припинити.

"Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків, які можуть свідчити про справжнє прагнення війну зупинити", – зазначив він.

Доповіді по ліквідації наслі... Джерело: Telegram/Володимир Зеленський Розгорнути

Масовані удари по регіонах та енергетиці

Зеленський також повідомив, що протягом дня російські атаки тривали в Києві та інших містах. Під ударами опинилися Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, населені пункти Київської, Житомирської, Донецької, Харківської, Чернігівської та Рівненської областей. У Харкові було уражено міську електричку.

Окремо президент звернув увагу на продовження ударів по енергетичній інфраструктурі. Від 11 жовтня зафіксовано понад 170 влучань по важливих об'єктах енергетики, попри те, що українська протиповітряній обороні вдається збивати значну частину ударних дронів і частину ракет.

Доповіді по ліквідації наслі... Джерело: Telegram/Володимир Зеленський Розгорнути

За словами Зеленського, розвідка визначила пріоритети подальших російських атак на найближчі тижні. Він припустив, що Росія користується уповільненням постачання систем ППО від партнерів і послабленням тиску на Москву.

Президент доручив Міністерству оборони разом із військовим командуванням та Міністерством закордонних справ поінформувати партнерів про ситуацію й наявні загрози. Він наголосив на необхідності прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені.

Нагадаємо, ніч проти 22 жовтня російські війська завдали кількох ударів балістичними ракетами по Києву. Внаслідок атаки є загиблий, постраждалі та руйнування в різних районах столиці.

Як писав OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський заявив, що головною метою російського диктатора Володимира Путіна залишається повне захоплення України, а не лише утримання вже окупованих територій. За словами глави держави, навіть можливі політичні зміни у США не усунуть загрози російської агресії, доки Росією керує Путін.