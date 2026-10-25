"Це суперечить інтересам США": стало відомо, що крім України обговорювали представники Трампа і Путіна

Під час контактів США і Росії щодо завершення війни проти України сторони обговорювали газовий проєкт на Алясці. За даними медіа, російський енергетичний гігант "Новатек" міг таємно фінансувати американську компанію.

Про це пише The New York Times із посиланням на людей, які обізнані про ці переговори. На перший погляд, запропонований проєкт виглядає так, ніби він сприятиме досягненню мети адміністрації Дональда Трампа щодо глобального "енергетичного домінування".

Що передбачає проєкт

Американська енергетична компанія має намір придбати російські технології та використовувати їх для отримання доступу до величезних запасів природного газу на Алясці, його скраплення та експорту до союзників за кордоном.

Кремль і Білий дім зацікавилися цією ідеєю. Диктатор Володимир Путін минулого місяця обговорив цей план з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомили джерела.

"Це одна з низки енергетичних угод, які, на думку чиновників Білого дому, могли б допомогти налагодити відносини з Москвою і, зрештою, прокласти шлях до припинення війни в Україні", – сказано в повідомленні.

Пропозиція компанії Polar LNG передбачає придбання у компанії "Новатек" гігантської 640 000-тонної конструкції з бетону та сталі, яка називається "гравітаційною спорудою" і яку планується розмістити на морському дні безпосередньо біля північного узбережжя Аляски, у районі, відомому як Мілн-Пойнт.

На цій платформі буде встановлено обладнання для охолодження газу, що постачається місцевим нафтовидобувним підприємством, перетворюючи його на рідину, яку потім можна завантажувати на судна, що курсують крижаними водами, і доставляти споживачам в Азії.

"Новатек" використовує подібний підхід для експорту природного газу з російської Арктики в рамках проєкту під назвою "Arctic LNG 2". Минулого року Путін публічно заявив, що "ми обговорюємо з нашими американськими партнерами" можливість використання технології "Новатек" для виробництва скрапленого природного газу на Алясці.

Polar LNG, яка просувала цю ініціативу, могла отримувати фінансування від "Новатеку"

З’ясувалося, що ця компанія не була суто американським підприємством. Цей багатомільярдний проєкт отримував таємне фінансування від тієї самої впливової російської компанії, яка мала надати технологію. Про це повідомили представники енергетичної галузі, зокрема керівник американської фірми, який очолював її до минулого місяця, та ще двоє осіб, які брали участь у переговорах.

Джоел Рідл, який обіймав посаду генерального директора компанії Polar LNG до своєї відставки у вересні, заявив, що його ввели в оману щодо джерел стартового фінансування, яке нібито надходило від компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Рідл дізнався, що справжнім джерелом принаймні частини коштів компанії Polar LNG була компанія "Новатек" – російський енергетичний гігант, на який поширюються часткові санкції США.

"Це не лише незаконно, але й суперечить інтересам США, щоб російські технології контролювали комерціалізацію арктичного газу на Північному схилі", – сказав Рідл.

Підрозділ Міністерства фінансів США, відповідальний за застосування санкцій, висловив занепокоєння щодо зв’язків компанії Polar LNG з "Новатек", які можуть становити "потенційну загрозу порушення санкцій, пов’язаних з Росією".

Тим часом "Новатек" повідомила, що насправді вона робить кроки для набуття статусу "міноритарного акціонера" у проєкті Polar LNG. Це вражаюча спроба російського енергетичного гіганта отримати частку у власності американського газовидобувного підприємства, зазначає The New York Times.

Що це означає

Якщо цей проєкт і буде реалізовано, до його втілення ще далеко. Окрім питань щодо санкцій, які доведеться узгоджувати, передбачувана технологія є надзвичайно складною і має витримати одні з найсуворіших погодних умов у Сполучених Штатах. Крім того, вона конкурує з іншим газовим проєктом на Алясці, який уже має підтримку адміністрації Трампа.

Але сам факт того, що угода щодо Polar LNG взагалі обговорюється, свідчить про те, що під час переговорів із Кремлем на порядку денному перебувають бізнес-угоди практично будь-якого характеру.

"Ця послідовність подій є прикладом неортодоксального, непрозорого поєднання укладання угод та дипломатії з високими ставками, що характеризує спроби Трампа покласти край найкривавішому конфлікту в Європі з часів Другої світової війни", – сказано в статті.

Водночас немає жодних ознак того, що Віткофф і Кушнер знали про компанію Polar LNG або її зв’язки з "Новатек", навіть попри те, що загальні контури угоди обговорювалися під час їхніх переговорів із Путіним, які розпочалися минулого року.

Один із американських чиновників, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що угода згадувалася лише в загальних рисах і що детальних обговорень не відбувалося.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр енергетики США Кріс Райт спробував виправдати рішення президента Дональда Трампа закуповувати російську нафту й не посилювати санкції проти Кремля. Він заявив, що це "не рятувальне фінансове коло", а "метод пряника" для диктатора Володимира Путіна – втім, різницю між цим Райт не пояснив.