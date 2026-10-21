"Це справжня проблема": Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot

Польща не має можливості передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки сама не належить до тих країн НАТО, які мають достатні запаси таких боєприпасів. Однак Варшава підтримує Київ всіма доступними їй способами.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю PAP. Він зазначив, що Польща щодо ракет для Patriot може лише закликати країни, які мають такі запаси, передати їх Україні.

У НАТО є ракети, але Польща не може ними поділитися

Сікорський визнав, що ситуація із запасами ракет для систем ППО стала серйозною проблемою.

За його словами, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів збільшився. Водночас Росія виробляє більше ракет, ніж союзники мають засобів для їхньої нейтралізації.

"Це справжня проблема", – сказав польський міністр.

Він зазначив, що серед країн НАТО є держави, які ще мають ракети для Patriot і можуть передати їх Україні. Однак Польща до їхнього числа не належить.

"Польща підтримує Україну, як тільки може, але тут ми можемо лише долучитися до закликів, щоб держави, які мають ракети для Patriot, поділилися ними з Україною", – заявив Сікорський.

Сікорський згадав про заморожені активи Росії

Окремо глава польського МЗС розповів про фінансову підтримку України. За його словами, кредит ЄС обсягом 90 млрд євро ще не вичерпаний, а країни Євросоюзу продовжують надавати нові пакети допомоги.

Водночас Сікорський вважає, що рано чи пізно ЄС доведеться повернутися до питання використання заморожених російських активів для підтримки України.

Він зазначив, що не очікує досягнення домовленості щодо цього питання до зими. За словами польського міністра, Європейська комісія працює над рішеннями, які могли б переконати Бельгію не блокувати відповідну домовленість.

"Мета полягає в тому, щоб Бельгія – яка наразі блокує угоду – не залишилася сам на сам перед ризиком можливих судових позовів з боку Росії. Ми вважаємо, що цей ризик незначний, але все ж таки варто розподілити його між учасниками", – сказав польський політик.

Польща готує навчання "коаліції охочих"

Сікорський також розповів про участь Польщі у форматах підтримки України в межах ЄС і НАТО.

За його словами, наступного місяця в Польщі відбудуться навчання так званої "коаліції охочих". Варшава розглядає їх як свій внесок у підготовку спроможностей для забезпечення миру після можливого припинення вогню або укладення мирної угоди.

"Це наш внесок у підготовку спроможності забезпечити мир після можливого – і, хотілося б, щоб він настав якомога швидше – припинення вогню чи мирної угоди", – сказав Сікорський.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Раніше у Греції також виправдались, чому не передадуть Україні ракети Patriot. В Афінах заявили, що готові допомагати Києву, але "не на шкоду власній обороні".

Міністр оборони США Піт Гегсет досі не погодив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. При цьому ракети вже оплачені союзниками України. Українські посадовці та військові вважають, що Вашингтон може навмисно затримувати постачання, щоб тиснути на Київ.