"Це саме те, чого Росія бояться": Огризко назвав головні гарантії безпеки для України

Україна не може розраховувати на дієві гарантії безпеки, якщо їхній зміст визначатиметься за згодою Росії. Водночас будь-які домовленості, які передбачають територіальні поступки в обмін на незрозумілі обіцянки захисту, фактично означатимуть примус до капітуляції.

Головною гарантією незалежності країни має стати сильна армія, оснащена сучасним озброєнням і системою протиракетної оборони. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Огризко розкритикував ідею гарантій безпеки за згодою Росії

Коментуючи обговорення гарантій безпеки для України, зокрема застосування четвертої та п'ятої статей НАТО, які запропонував Джаред Кушнер, Огризко звернув увагу на позицію Росії. За його словами, російська сторона відкинула цю ідею, а американська логіка пов'язує можливість надання гарантій із територіальними питаннями.

Огризко наголосив, що особливо неприйнятною є позиція, за якою гарантії для України мають бути такими, на які погодиться Москва.

"Ба більше, він сказав, що гарантії потрібно обговорювати, але для України вони будуть лише такими, на які погодиться Росія. Тоді про що ми взагалі говоримо? Це, вибачте, просто абсурд найвищого рівня", – заявив колишній міністр.

На його думку, такий підхід фактично змушує Україну погодитися на капітуляцію, після чого Росія ще й намагатиметься нав'язати власне бачення гарантій безпеки.

Головною гарантією безпеки має стати українська армія

Огризко переконаний, що основою захисту України повинні бути власні військові спроможності. Він назвав орієнтир у 800–900 тисяч військовослужбовців або навіть більше, які мають бути добре озброєні та забезпечені найсучаснішою технікою.

"Повторюю ще раз: головна гарантія безпеки України – це її армія. 800–900 тисяч військових, а може, й більше, до зубів озброєних, із найсучаснішими видами озброєння та системою протиракетної оборони", – зазначив він.

Окремо колишній глава МЗС згадав про плани щодо української системи протиракетної оборони. За його словами, цієї зими мають відбутися тестові пуски проти балістичних ракет, а у 2027 році система має стати на озброєння та отримати можливість практичного застосування.

Росія боїться українських далекобійних спроможностей

Ще однією важливою гарантією безпеки Огризко назвав здатність України завдавати ударів на великі відстані, зокрема досягати цілей за Уралом.

"Наші далекобійні спроможності, здатні досягати цілей за Уралом, – це саме те, чого Росія боїться", – наголосив він.

Огризко нагадав, що ще у 2021 році міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив про побоювання Москви щодо розміщення відповідних озброєнь в Україні. Тоді він розповідав, що держсекретар США Ентоні Блінкен не надав йому гарантій, що Україну не приймуть до НАТО.

За словами колишнього міністра, максимум, на що тоді могли розраховувати росіяни, – це обіцянка, що системи малої та середньої дальності розміщуватимуть не на східному, а на західному кордоні України.

Огризко закликав витримати тиск до Нового року

Також Огризко висловився про тиск на Україну з боку президента США Дональда Трампа за підтримки Москви. Він вважає, що зараз важливо витримати найближчий період, після чого ситуація може розвиватися за іншим сценарієм.

"Зараз нам потрібно просто витримати ці півтора місяця до Нового року, а фактично навіть менше. В Америці канікули починаються не 1 січня, а за два-три тижні до цієї дати", – пояснив він.

На думку Огризка, йдеться приблизно про місяць, протягом якого Україні доведеться витримувати тиск передусім з боку Трампа та Москви. Після цього, як вважає колишній міністр, ситуація розвиватиметься за зовсім іншим сценарієм.

Як писав OBOZ.UA, за даними медіа, Марко Рубіо непублічно висловив сумніви щодо можливості дипломатичного завершення російсько-української війни найближчими місяцями. Поки що Вашингтон лише намагається з'ясувати, чи реально досягти домовленостей із Москвою.

Також Рубіо вважає, Україна після закінчення повномасштабної війни повинна отримати гарантії безпеки. Втім, щоб вони працювали, ці умови повинні влаштовувати Російську Федерацію.