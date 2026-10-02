"Це питання честі": у Південній Кореї пригрозили Україні "заходами" через скандал з військовополоненими із КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні додатковими заходами, якщо Київ і надалі не визнаватиме домовленість про нерозголошення інформації щодо передачі Сеулу військовополонених із КНДР та не принесе публічних вибачень. Водночас українська сторона сподівається найближчим часом врегулювати дипломатичне непорозуміння.

Про це Лі Чже Мьон написав у соцмережі X. За його словами, саме українська сторона наполягала на конфіденційності, однак згодом в односторонньому порядку розкрила інформацію про передачу північнокорейських військових.

Після цього він висловив Києву своє розчарування, дотримуючись максимальної ввічливості. У відповідь українська сторона заявила, що жодної такої домовленості не було. Лі Чже Мьон розцінив це як фактичне звинувачення глави іншої держави в неправді. Водночас Київ заперечує існування угоди про конфіденційність.

Президент Південної Кореї Лі... Джерело: Скриншот Розгорнути

Сеул вимагає вибачень

Лі Чже Мьон заявив, що після цього Південна Корея вимагала від України визнати домовленість про нерозголошення та принести публічні вибачення. За його словами, замість цього українська сторона говорила про можливість військового зіткнення між Північною та Південною Кореєю.

Південнокорейський лідер заявив, що такі дії викликають у Сеула серйозне занепокоєння, оскільки, на його думку, можуть провокувати військовий конфлікт на Корейському півострові.

"Якщо вони й надалі відмовлятимуться визнати факти та принести публічні вибачення, ми вживатимемо додаткових заходів", – написав Лі Чже Мьон.

Він підкреслив, що це питання стосується гідності громадян і держави Республіка Корея, а тому Сеул не може залишити його без уваги.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію дипломатичним непорозумінням і заявив, що Київ працює над її якнайшвидшим врегулюванням. Він також зазначив, що Південна Корея є важливою для України, та висловив сподівання на продовження співпраці.

В українській стороні пояснили, що оприлюднили лише інформацію про передачу військовополонених, не розкриваючи деталей проведення операції. В Офісі президента України зазначили, що приховувати сам факт повернення військових до Сеула було б дивно.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Згодом в Україні уточнили, що повернення двох громадян КНДР відбулося внаслідок прямих контактів із південнокорейською стороною.

Двох північнокорейських військових українські сили захопили в січні 2025 року на території Курської області РФ. Вони перебували там у складі військового контингенту КНДР, який воював на боці Росії. Обидва полонені висловили бажання потрапити до Південної Кореї.

Раніше Сеул не підтверджував їхнього прибуття, посилаючись на можливі ризики для безпеки військових та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї. Водночас південнокорейський уряд заздалегідь знав, що Зеленський планує згадати про військовополонених у своєму виступі. За даними Сеула, Київ повідомив про це заздалегідь, але не уточнив, у якому форматі буде оприлюднена інформація.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну в розголошенні інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. За його словами, Київ оприлюднив ці дані всупереч попередній домовленості про конфіденційність.

У Сеулі пояснювали необхідність нерозголошення ризиками для самих військових та їхніх родичів, а також дипломатичними й безпековими міркуваннями. Водночас південнокорейська сторона наполягає на існуванні домовленості про конфіденційність, тоді як Київ це заперечує.