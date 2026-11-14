"Це підготовлена історія": Зеленський зробив заяву щодо провокацій на Борщагівці і відповів, чи є кандидати на посаду генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заворушення у Петропавлівській Борщагівці на Київщині були заздалегідь сплановані. Він наголосив, що правоохоронці мають з'ясувати всі обставини інциденту та надати відповіді на запитання, які виникли у зв'язку з ним.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з медіа. Крім того, він прокоментував звинувачення колишнього генпрокурора Руслана Кравченка та висловився про роботу Верховної Ради.

Пояснюючи свою оцінку подій, які стались на Борщагівці, Зеленський послався на матеріали, з якими ознайомився.

"Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що правоохоронні органи повинні дати відповіді на всі запитання щодо інциденту на Борщагівці.

Під час зустрічі з медіа глава держави також прокоментував ситуацію навколо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Він зазначив, що не стежить за його життям і не має часу читати його дописи.

Водночас Зеленський повідомив, що чув про звинувачення Кравченка у переслідуванні з боку президента, Офісу глави держави, НАБУ та САП. Про інші його заяви, за словами президента, йому невідомо.

Наразі кандидатури на посаду генерального прокурора немає, повідомив Зеленський. Тому поки обов'язки очільника відомства виконує тимчасовий керівник. Коли кандидатуру визначать, її подадуть на розгляд Верховної Ради, яка має затвердити призначення.

Президент зауважив, що нинішній виконувач обов'язків лише нещодавно приступив до роботи, тож, можливо, ще зможе себе проявити.

Також Зеленський прокоментував роботу парламенту. За його словами, зараз він має зосередитися на двох головних напрямах – ухваленні оборонних законопроєктів і рішень, необхідних для фінансування України.

Серед таких рішень президент згадав, зокрема, Ukraine Facility+ та питання, пов'язані з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Зеленський наголосив, що всі парламентарі мають підтримувати законопроєкти, від яких залежить фінансування України, державного бюджету та оборони. За його словами, у цих питаннях не може бути умов з боку окремих політичних сил, адже йдеться про кошти для всіх громадян країни під час війни – незалежно від їхнього політичного вибору.

Президент зазначив, що зосереджує увагу саме на оборонних законопроєктах і забезпеченні України необхідним фінансуванням.

Що сталося на Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у соцмережах почали поширювати повідомлення про нібито викрадення людей військовими у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. У дописах стверджувалося, що близько 40 осіб утримують у підвалі приватного будинку, а одна людина нібито загинула.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будинок був пунктом тимчасового розміщення військовослужбовців. Туди доправляли мобілізованих після проходження ТЦК та СП, щоб оформити документи й провести перевірки перед відправленням до навчального центру. Під час сутичок лунали постріли, застосовували газ, а присутні кидали різні предмети у військових і правоохоронців та пошкоджували автомобілі.

Згодом Служба безпеки України затримала трьох організаторів заворушень. За даними слідства, одна з фігуранток за грошову винагороду мала вивезти військовослужбовця Нацгвардії за межі пункту дислокації під виглядом надання невідкладної медичної допомоги. Для цього вона видала себе за медикиню та залучила знайомого, який погодився зіграти роль фельдшера.