"Це одна з головних причин": Маск наполягає на цивільному використанні Starlink через страх перед Росією

Ілон Маск пояснив, чому Starlink має залишатися цивільною системою. За його словами, використання супутників для наступальних ударів може зробити їх мішенню для Росії.

Однак користувачі мережі зустріли ці пояснення скептично: вони нагадали Маску про його попередні заяви, поставили під сумнів різницю між наступальними та оборонними діями й звинуватили його у спробах виправдати обмеження для України. Перепалка відбулася в соцмережі Х.

Маск пояснив, чому Starlink має залишатися цивільною системою

Ілон Маск знову взявся пояснювати, чому Starlink не варто використовувати для військових операцій. За його словами, справа не лише в призначенні системи, а й у ризику, що супутники можуть стати мішенню для противника.

Аргумент звучить просто: якщо використовувати Starlink для ударів, Росія може відповісти знищенням супутників, а наслідки цього будуть катастрофічними для космосу.

"Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільною операцією. Його можна використовувати для створення військової інфраструктури, але не можна застосовувати для однозначно наступальних ударів, які зробили б його легкою мішенню для дій у відповідь", – написав Маск.

Він додав, що знищення супутників Starlink противником може запустити ланцюгову реакцію руйнувань і породити величезну кількість уламків, які зроблять космос непридатним для використання.

Таким чином Маск обґрунтував свою позицію ризиком для супутникової інфраструктури.

Пост Ілона Маска. Джерело: Скриншот

Користувачі нагадали Маску про попередні заяви та запитали про Україну

Проте користувачі мережі не поспішили приймати це пояснення: у коментарях вони поставили запитання, на які його аргументація, на їхню думку, не дає чітких відповідей.

Один із коментаторів прямо запитав Маска, чи вважає він удари України по російських силах на окупованих українських територіях наступальними або оборонними. Він також наголосив, що Україна не використовує Starlink на далекобійних безпілотниках, які летять углиб Росії.

Інший користувач нагадав, що ще кілька днів тому Маск нібито заперечував свою причетність до обмеження швидкості Starlink. Тепер коментатор запитав, чи означає це, що бізнесмен збрехав, і саркастично поцікавився, чи не юристи підказали йому нові пояснення.

Ще один користувач зауважив, що аргументація Маска продовжує змінюватися, і запитав, чи означає його позиція, що Росію взагалі не можна звинувачувати. Інші коментатори також поставили під сумнів можливість чітко розмежувати наступальні удари та оборонні контратаки.

Окремо користувачі звернули увагу на різницю між Starlink і Starshield. Один із них зазначив, що для Росії ця різниця може бути суто формальною, адже знищення супутників Starshield також здатне спричинити ланцюгову реакцію. Він іронічно запитав, чи виходить, що Starshield можна використовувати лише проти противників, які не здатні збивати супутники.

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментатори заявили, що Україна має право на оборону

Один із користувачів наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії дії України з його відбиття є оборонними. На його думку, ураження військових цілей, які обстрілюють українські міста, відповідає оборонній політиці використання Starlink.

"З усією повагою, країна-вторгнець не може диктувати, що вважається обороною", – написав він.

Коментатор також заявив, що приватні корпорації не повинні самостійно встановлювати геополітичні правила. Він закликав спиратися на систему ООН, щоб визначати, хто порушує міжнародні правила, а хто захищається.

Інший користувач запитав, чи хтось узагалі погрожував супутникам Маска. Він розкритикував затримку з поясненнями та поцікавився, чому бізнесмен не поговорив з Україною заздалегідь і не попередив про можливі обмеження. У цьому ж коментарі Маска звинуватили в тому, що його дії призвели до загибелі цивільних.

Ще один коментатор зауважив, що спроби послабити здатність загарбника продовжувати війну є оборонними діями. Він також поставив під сумнів можливість використання Starlink або Starshield для так званих наступальних ударів, заявивши, що, наскільки йому відомо, ці системи не працюють на території Росії.

Деякі реакції були ще різкішими. Один із користувачів звинуватив Маска в тому, що його позиція фактично залишає українців без можливості повноцінно захищатися, і назвав його боягузом та брехуном. Інший використав жорстку метафору сексуального насильства, порівнявши підхід Маска й Трампа до України з вимогою до жертви не чинити опору нападнику.

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Коментар про обмеження швидкості Starlink. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на критику через обмеження роботи Starlink в Україні та заявив, що використання комерційної супутникової мережі для ударів безпілотниками нібито суперечить умовам її використання. Його слова стали частиною публічної суперечки навколо доступу українських військових до американської технології.

Як писав OBOZ.UA, американські конгресмени закликали Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових. Законодавці також хочуть з’ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі рішення з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.