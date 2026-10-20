"Це неправда": Рубіо зробив заяву щодо обміну розвідданими з Україною. Відео

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відсутність даних про російські балістичні атаки 13 та 18 жовтня не пов'язана з припиненням США надання розвідданих Україні. За його словами, могли існувати технічні труднощі в отриманні інформації.

Про це зазначив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю виданню DRM News. Він заперечив причетність США до проблем з отриманням цих даних Україною.

Що відомо

Марко Рубіо прокоментував ситуацію щодо обміну розвідувальними даними Сполучених Штатів та Україною, зокрема відсутність інформації про російські атаки 13 і 18 жовтня.

"Я бачив, як хтось, пов’язаний з українським урядом, заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", – сказав Рубіо.

За його словами, можливо, існували внутрішні труднощі з тим, щоб Україна могла отримати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї.

"Ми це вивчаємо. Але, на наше розуміння, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", – запевнив Рубіо.

Що передувало

У понеділок, 13 жовтня, Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву. За словами президента Володимира Зеленського, партнери не попередили Україну про запуск ракет.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – наголосив Зеленський.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від американської сторони. Водночас він підтвердив, що під час нічної атаки сигнал повітряної тривоги пролунав із запізненням. За словами міністра, це сталося через особливий тип озброєння, який застосувала Росія.

"Ми продовжуємо отримувати розвідувальні дані від американської сторони. Також правда, що під час учорашньої нічної атаки сигнал повітряної тривоги пролунав із запізненням, але це сталося через особливий тип озброєння, застосований російською стороною", – сказав він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити".