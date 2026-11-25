"Це не про гектари": Зеленський пояснив, чому відступити з Донбасу – означає програти війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відступ українських військ із підконтрольної частини Донбасу означатиме програш війни, якщо таке рішення ухвалять добровільно, а не через обставини на полі бою. Він наголосив, що йдеться не про площу територій, а про майбутнє держави та ризик нових російських вимог.

Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у Чопі. Зеленський переконаний, що жодні гарантії безпеки не захистять Україну від подальшого тиску, якщо вона сама погодиться віддати частину своєї землі.

Нові вимоги Росії

Президент пояснив, що в разі добровільної передачі Донбасу Росія може вимагати від України нових територіальних поступок. За його словами, у керівництва країни-агресора може закріпитися думка, що після однієї поступки Київ погодиться і на наступні.

Зокрема, йдеться про можливі вимоги щодо Харківщини, Дніпра або Запоріжжя.

"Я вважаю, що відступати з Донбасу – це програти цю війну. Я дійсно так вважаю. Я маю на увазі відступати не через бойові дії, а самим по собі прийняти рішення і залишити свою землю, бо це не про гектари. І ніхто, будь-які гарантії безпеки, вам ніколи не прогарантують, що якщо ти віддав сам по своїй волі частину своєї держави, що потім тебе не примусять віддати ще щось", – наголосив Зеленський.

Умови припинення війни

Водночас президент підкреслив, що Україна має продовжувати працювати над завершенням війни дипломатичним шляхом. За його словами, важливо, щоб Росія не змогла змусити Київ погодитися на неприйнятні умови.

"Я впевнений, що треба, і дякуючи нашим Силам оборони і Збройним силам, усім треба стояти, триматись і, безумовно, робити все, щоб був мир – перемовини дуже важливі, і якщо вони нас не продавлять, а це залежить від нас, залежить від стійкості США, єдності в Європі – і якщо вони не зможуть цього зробити, вони підуть на припинення вогню", – сказав глава держави.

За оцінкою Зеленського, Росія щомісяця втрачає понад 50 тисяч військових. Крім того, продовження війни завдає країні економічних збитків, зокрема в енергетичному секторі та логістиці.

Він додав, що не вважає війну безкінечною, однак застеріг від добровільної передачі територій без бойових дій.

Зеленський також згадав про події 2014 року, окупацію Криму та Мінські угоди. Він зазначив, що деякі українські політики ображаються, коли він говорить про те, що Україна тоді не змогла захистити півострів.

За словами президента, після окупації Криму Україна отримувала заклики не допускати ескалації, зокрема від представників американської адміністрації. Однак подальші події показали, що відмова від рішучих дій не зупинила Росію від захоплення нових українських територій.

"Коли я кажу, що ми не захистили Крим. І вони кажуть: "Ми захищали, просто нас було мало". Це неправда… І так уже було, ми вийшли, і нам дзвонили, включаючи американську адміністрацію – дзвонили в кабінет, в якому зараз я, але тоді був не я – дзвонили і говорили: "Не треба ніяких ескалацій в Криму". А що потім було? – Потім знову окупація наших інших територій, принизливий документ, який нічого нам не гарантував. Я знаю, що деяким іншим подобаються Мінські угоди. Але ж, що вони гарантували? – Початок повномасштабної війни", – заявив Зеленський.

Уроки попередніх домовленостей

Глава держави наголосив, що будь-які домовленості, які не містять чітко прописаних і дієвих гарантій безпеки, можна порушити. Саме тому Україна не повинна погоджуватися на умови, які не захищатимуть її від повторної агресії.

Зеленський також звернув увагу на те, що українське суспільство мобілізувалося, оскільки розуміло, чого можна очікувати від Росії як сусіда.

Він поставив питання, чи зможе Україна через два роки знову отримати таку саму підтримку всередині країни та за кордоном, якщо Росія використає можливе припинення бойових дій для підготовки до нового нападу.

"Це не значить, що не йти на закінчення війни. Йти і це пріоритет номер один. Але просто здати свою землю, свій народ, і ризикнути абсолютно незалежністю і майбутнім України – я вважаю, що це неправильний крок", – підсумував президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський висловив сподівання на підтримку Угорщиною євроінтеграційного курсу України.