"Це не лише зрада наших військових": конгресмени вимагають від Трампа відкликати запрошення Путіна до Маямі

Група із сімнадцяти членів Палати представників США надіслала двопартійного листа президенту Дональду Трампу із закликом негайно скасувати запрошення Володимира Путіна на майбутній саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні. Ініціативу очолили демократи Пет Райан і Гіл Сиснерос, а також республіканець Дон Бейкон.

Приводом для звернення законодавців стали повідомлення про те, що Росія передає Ірану супутникові знімки та розвідувальну інформацію. Про це йдеться у відповідному листі, опублікованому на особистому сайті конгресмена Райана.

Причина звернення до Трампа

Політики в листі заявили, що іранські бойовики використовують отриману від Росії інформацію для завдання ударів по американських силах. Станом на листопад 2026 року під час воєнного конфлікту з Іраном загинули щонайменше 23 військовослужбовці США.

Також у тексті листа конгресмени нагадують про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває понад чотири роки, і висловлюють серйозне занепокоєння роллю Москви в атаках на американські об’єкти. Зокрема, автори звернення згадують удар наприкінці березня по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії, унаслідок якого було поранено дванадцять американських військових і знищено літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

Реакція ініціаторів листа

Конгресмен Райан різко розкритикував дії адміністрації Білого дому, назвавши запрошення російського диктатора неприпустимим на тлі втрат армії США.

"23 хоробрі американці загинули в цій війні в Ірані, і добре відомо, що Росія надавала іранцям розвідувальні дані, супутникові знімки та зброю, яку використовують проти американських військ. Запрошення Трампом Путіна – це не лише зрада наших військових, а й додаткове заохочення Росії підтримувати наших ворогів і продовжувати несправедливу війну в Україні", – заявив Райан.

Він також зазначив, що підготовка до прийому Путіна в Майамі після нещодавніх контактів Трампа з лідерами Росії та Китаю виглядає як спроба "розстелити червону доріжку" для авторитарних правителів.

Загроза національній безпеці

Позицію колеги підтримав конгресмен Сиснерос, наголосивши, що замість притягнення Москви до відповідальності Вашингтон фактично послаблює власну безпеку та підтримку союзників.

Законодавці наполягають на тому, що Сполучені Штати мають дотримуватися курсу на підтримку своїх партнерів і притягнути російський режим до відповідальності за дії, що завдають прямої шкоди американським військовослужбовцям.

Конгресмени закликають відкл... Джерело: Скриншот Розгорнути

Трампа просять скасувати запрошення Путіна. Джерело: Скриншот

Підписи конгресменів під листом до Трампа. Джерело: Скриншот

Підписи конгресменів під листом Трампу. Джерело: Скриншот

Раніше повідомлялося, що диктатора Володимира Путіна не запросять на саміт G20, який у 2027 році відбудеться у Великій Британії. Водночас прем’єр-міністр країни Енді Бернем уточнив, що остаточне рішення щодо запрошень ухвалює не британський уряд, а сама "Група двадцяти".

Як писав OBOZ.UA, міністр Великої Британії Геміш Фалконер розкритикував Дональда Трампа за його слова про дружбу з Володимиром Путіним. Британський чиновник назвав главу Кремля "м’ясником" і засудив російську війну проти України.