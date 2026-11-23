"Це фактично оголошення війни": у Лівії через добу відреагували на українські удари по російських кораблях в Бенгазі

У Лівії відреагували на українську атаку на російські кораблі в порту Бенгазі. Там заявили, що такі дії України фактично є "оголошенням війни" їхній державі, а також направили Києву "чітке попередження", застерігши від перетворення Лівії на "арену для зведення рахунків".

З такою заявою виступив заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні, передає Anadolu. Він зажадав, щоб президента України Володимира Зеленського було внесено до "списку терористів" після того, як він схвалив ці удари.

Аль-Коні заявив, що "місто Бенгазі зазнало відвертої терористичної військової агресії, метою якої був морський порт та його життєво важливі об'єкти".

Він наголосив, що "посягання на суверенітет Лівії, її національну безпеку та ресурси є неприйнятним і не може залишатися без відповіді", підкресливши, що його країна "не буде сидіти склавши руки" перед тим, що він назвав "небезпечною агресією".

Щодо подальших кроків, Аль-Куні заявив, що його країна буде вживати "запобіжних правових та дипломатичних заходів на регіональному та міжнародному рівнях", зокрема звернеться до Міжнародного суду ООН.

Голова Ради міністрів Лівії Осама Хаммад надіслав офіційну скаргу генеральному секретареві ООН, голові та членам Ради Безпеки ООН щодо наслідків інциденту на військово-морській базі в Бенгазі, повідомили на офіційній сторінці лівійського уряду в Х.

Там зазначили, що мається на увазі напад на російське судно, що стояло на якорі в порту, а також інцидент із мальтійським вантажним судном біля узбережжя Лівії.

"У скарзі викладено відомі факти та інформацію, наголошено на небезпеці цих інцидентів і загрозі, яку вони становлять для безпеки та захищеності судноплавства й регіональної стабільності, а також на їхніх наслідках для суверенітету Лівійської держави та безпеки її узбережжя", – сказано в повідомленні.

У Лівії закликали розпочати "серйозне й прозоре міжнародне розслідування" для з’ясування обставин цих інцидентів, встановлення винних у них сторін і притягнення причетних до відповідальності, наголосивши, що Рада Безпеки ООН та міжнародна спільнота мають виконати свої обов’язки й ужити необхідних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів.

Водночас уряд наголосив на повному праві Лівії відповідно до міжнародного права захищати свій суверенітет, цілісність своєї території та територіальних вод, збереження національної безпеки та вжиття необхідних законних заходів для захисту своїх інтересів і ресурсів.

Скриншот повідомлення лівійського уряду в Х

Міністерство закордонних справ Лівії, яке представляє уряд у Тріполі, теж відреагувало на українську операцію. Там наголосили, що "попри продовження російсько-українського конфлікту" жодна зі сторін війни не має права проводити військові операції на території Лівії чи в її водах.

"У цьому контексті Міністерство наголошує, що серйозність цих подій виходить за рамки оголошених військових операцій і включає практику, яка може прокласти шлях для перетворення портів, національних обʼєктів та інфраструктури на військові плацдарми або пункти підтримки іноземних сил поза повноваженнями держави та її законних інституцій, тим самим втягуючи Лівію в міжнародні конфлікти, які не служать інтересам лівійського народу", – сказано в заяві.

В МЗС застерегли, що розміщення іноземних збройних сил або надання їм військових та логістичних об’єктів поза офіційними рамками Лівійської держави, а також використання цивільних портів та об’єктів у військових цілях становлять пряму загрозу національній безпеці Лівії, безпеці її громадян та її національним ресурсам.

"Такі дії наражають країну на ризик перетворитися на арену протистояння між конфліктуючими міжнародними сторонами", – наголосили там.

Заява з приводу ударів України. Джерело: МЗС Лівії

Що сталося в Лівії

У Середземному морі неподалік міста Бенгазі на півночі Лівії 22 листопада було атаковано російський корабель. Морські дрони вдарили по ролкеру, який перебуває під санкціями через перевезення вантажів військового призначення.

Це комерційне судно під мальтійським прапором було уражене через кілька годин після вибуху на борту російського "Меркурія", що пришвартувався в порту.

Корвет проєкту 20380 класу "Стерегущий" "Меркурій" номінально входить до складу Чорноморського флоту РФ, але наразі діє з баз Північного флоту в Арктиці. Військовий корабель спалахнув і частково затонув.

Бенгазі на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський підтвердив знищення російського корвета "Меркурій" та бойового вертольота Ка-27 під час української спецоперації поблизу берегів Лівії. Крім того, Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, який країна-агресор використовувала для транспортування озброєння.

За словами глави держави, українські військові застосували сім морських дронів вітчизняного виробництва, які успішно виконали поставлені завдання, попри спроби росіян перешкодити атаці.