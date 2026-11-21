"Це було припинення вогню": Трамп заявив про підготовку масштабного перемир'я між Україною та РФ

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже нібито працюють над організацією масштабного перемир'я між Україною та країною-агресоркою РФ. Йдеться про операцію, аналогічну тієї, що провели в Олешках Херсонської області.

Про це в інтерв’ю Fox News оголосив сам Дональд Трамп. Одночасно американський президент знов заявив, що "врегулюванню війни" в Україні нібито заважає взаємна ненависть між російський диктатором та українським президентом.

Що сказав Трамп

Президент США високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп у нібито налагодженні відносин між Москвою та Києвом.

"Це було чудово. Це було припинення вогню, і людей евакуювали з міст та населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. І зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього", – оголосив Дональд Трамп після згадки гуманітарної операції в Олешках, яку патронувала саме дружина президента США.

І без будь-якої паузи Трамп назвав взаємну ненависть між ватажком Кремля Путіним і українським лідером Зеленським однією з головних перешкод для завершення війни.

Можливо, американський президент таким чином хотів натякнути, що операція може бути зірвана через небажання сторін погодитись на нове припинення вогню.

Так чи так, Трамп сказав, що має добрі стосунки і з Путіним, і Зеленським, і тому, незважаючи на все, продовжить працювати над "припиненням цієї жахливої війни".

Що передувало

Тема гуманітарної операції в Олешках спливла в інтерв’ю Fox News з американським президентом тому, що раніше сама Меланія Трамп повідомила про нібито продовження переговорів щодо нового припинення вогню між Україною та РФ.

За її словами, відповідних домовленостей можуть досягти ще до Різдва.

"Насамперед я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна та Росія будуть готові. Переговори вже тривають", – заявила в етері цього ж мовника перша леді США.

Ані Трамп, ані його дружина ніяк не конкретизували, на які саме території може бути поширений досвід операції в Олешках. Та Україна вже запропонувала провести аналогічні гуманітарні операції ще у десяти населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Запорізжжя та знов таки Херсонщини.