Блог | Три старі імперії, одна велика ілюзія, або Чому "Нова Ялта" – це вистава безсилля

Навіщо троє загнаних дідів злетілися до Шеньчженя

У Шеньчжені відбудеться довгоочікувана сходка Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна. Офіціозні медіа та штатні політологи вже заходяться в екстазі: на наших очах нібито вимальовується "Нова Ялта", де три титани поділять глобус на сфери впливу.

От тільки в реальності світ перекроюють молоді, голодні хижаки на злеті. А в Шеньчжені збирається профспілка переляканих геронтократів, які відчайдушно намагаються продовжити одне одному політичне життя та зобразити перед власним електоратом ілюзію контролю над ситуацією.

Трамп летить до Китаю в статусі "кульгавого Донні" – через два тижні після нищівного розгрому своєї партії на проміжних виборах. Вдома йому зв'язали руки ворожим Конгресом, на заправках кусаються ціни, а на Близькому Сході тліє в'язка іранська авантюра. Трампу глибоко начхати на довгострокову архітектуру безпеки в Євразії. Він поводиться як збанкрутілий промоутер, якому конче потрібна гучна картинка з "поганими хлопцями" та якийсь порожній папірець про ядерне роззброєння, щоб перебити ганьбу всередині США.

Путін сідає за цей стіл у ролі побитого пса. За дві доби до зустрічі українські ракети обвалили арку Кримського мосту просто в судноплавний канал, намертво закупоривши Азовське море. Поки "великий геостратег" летів розповідати про свої уявні успіхи, у нього під носом втопили головний сакральний символ режиму. За столом переговорів йому просто нічим торгувати, крім дешевої сировини та погроз влаштувати ще більше бардаку від образи й безсилля.

А Сі Цзіньпін дивиться на Путіна, як прагматичний фермер дивиться на загнану шкапу: йому вигідно підкидати їй рівно стільки сіна, щоб вона не здохла просто посеред борозни й продовжувала відтягувати на себе увагу американців, але витрачати зайвий овес на стару худобину Пекін не стане.

Та й сам китайський імператор грізний лише в об'єктивах телекамер. За парадними обіймами на килимовій доріжці ховається перегріта економіка з обвалом нерухомості, гостра нестача західних чипів для нейромереж і демографічна кома, яка незагорами. Воювати по-справжньому з армією з єдиних синів та вразливою греблею над головами пів мільярда громадян Пекін боїться до судом. Сі Цзіньпіну від Трампа потрібне одне – щоб Вашингтон послабив технологічний зашморг і залишив відкритими ринки збуту, інакше китайські фабрики почнуть вибухати зсередини від безробіття.

Найточніший діагноз цьому саміту мимоволі поставив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі, який завив через український удар по Кримському мосту. Вашингтонських клерків розлютило те, що Київ зламав їхню затишну постановку. Уся магія "великої трійки" тримається на давньому міфі: нібито троє пердунців у зачиненій кімнаті можуть накреслити кордони на карті, а решта покірно візьмуть під козирок. Але коли країна без традиційного флоту бере й валить стратегічний проліт просто перед початком переговорів, стає очевидно – монополії на силу в цих трьох немає.

На нас чекає чиста вистава безсилля. Вони вийдуть із поважними пиками, потиснуть руки, підпишуть пару обтічних декларацій "за мир у всьому світі" та роз'їдуться по домівках – кожен до своїх пекучих проблем. Бо реальна історія сьогодні пишеться на військових заводах і в окопах, де паперові пакти політичних імпотентів не варті навіть витраченого на них чорнила.