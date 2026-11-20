Блог | Три діди, одна планета і нуль величі: провалена мрія про нову Ялту

Зустрілися три старих, смердючих, трухлявих діда, які мріють дожити до 150 років (х*р їм!), правити світом і вирішувати долі мільярдів людей.

Мріяли вони про цю зустріч давно, навіть уявляли собі "нову Ялту", де три великі геополітичні генії сидітимуть за столом і ділитимуть світ, як колись Сталін, Рузвельт і Черчилль.

Могло б навіть щось із цього вийти, якби один із цих "геніїв" успішно завершив свій триденний бліцкриг в Україні ще у 2022 році (або хоча б спромігся захопити Донбас за майже п’ять років повномасштабної війни, ахах), а не отримав на п’ятий рік війни знищений українцями головний символ російської окупації – Кримський міст.

Другий міг би приїхати на цю "історичну сходку" переможцем Ірану, якого збирався поставити на коліна, а не обіс*аним після розгромно програних виборів, із загрозою світовим енергетичним ринкам і перспективою пояснювати американцю, чому йому доводиться більше платити за галон бензину.

Третій поки що вирішив поспостерігати за приниженням інших двох, хоча сам давно приміряється до власної "великої війни". Мабуть, згадав китайську мудрість про те, що достатньо довго сидіти на березі річки, щоб повз тебе проплив труп ворога.

Щоправда, дивлячись на цю трійцю, складається враження, що трупи вже зібралися на березі й тепер чекають, поки річка почне текти у потрібному їм напрямку.

Уся ця історія з "новою Ялтою" була б справді моторошною, якби за столом сиділи три переможці, здатні диктувати світові свої умови. На щастя, маємо три немочі з непомірними амбіціями, манією величі та дуже специфічними уявленнями про власну всемогутність.

За всією цією геополітичною пихою, пафосними рукостисканнями й розмовами про історичні домовленості проглядається звичайне людське жалюгіддя. Три старі діди, які страшенно бояться власної смертності, чіпляються за владу й намагаються переконати світ, що історія досі обертається навколо їхніх персон.

Мріють про велич, безсмертя, імперії, гегемонію та місце в підручниках історії, хоча дедалі переконливіше демонструють власну ницість, обмеженість і неспроможність.

Тож із "другою Ялтою", схоже, доведеться зачекати.

Світ усе ж таки значно складніший, ніж уявляють собі три старі пердьожники, які вирішили, що можуть поділити його між собою.

Єдине, що вони поки переконливо демонструють, це те, наскільки жалюгідно виглядає манія величі, коли за нею немає ніякої величі.