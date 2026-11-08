"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої

Після виборів у Сполучених Штатах Америки, які пройшли 3 листопада і закінчились блискучою перевагою демократів, спостерігаються сильні проукраїнські настрої. Тому президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговорники.

Таку заяву у соцмережі Х зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він також закликав поновити санкції проти РФ, передбачені законом Ґрема, запровадження яких відтермінував Трамп. Також він виступив за блокування дизельної угоди з Москвою та надання Україні військової допомоги, зокрема засобів ППО. У зв'язку з цим політик вносить відповідний законопроєкт до Конгресу США.

Допис Річарда Блюменталя. Джерело: Скріншот

"Відчувається сильний проукраїнський вітер у спину після виборів. Ми повинні негайно наполягати на запровадженні санкцій, скасованих Трампом, зупинити його мерзенну дизельну угоду, надати військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону, та інші заходи, щоб продемонструвати підтримку, необхідну для того, щоб привести Путіна до серйозних мирних переговорів", – написав сенатор.

Блюменталь зауважив, що планує скористатися цією політичною підтримкою та внести до Конгресу США законопроєкт про посилення допомоги Україні й санкційного тиску на РФ.

"Я вношу законопроєкт, щоб скористатися цим моментом. А саме критичним поворотним моментом, коли Путіна потрібно переконати гучними перемогами голосів, що США підтримує Україну", – додавв сенатор.

Також політик зазначив, що для переговорів із Росією США мають залучити інших переговірників.

"Трампу потрібні нові переговірники, а не підлесливі пішаки, які називають цього жорстокого вбивцю гуманітарієм. Конгрес повинен негайно очолити це", – зазначив Блюменталь.

Він також порушив питання контролю над системами Starlink та Starshield. На його думку, Конгрес має забезпечити суспільний нагляд за їхньою роботою, оскільки вони мають важливе значення як для України, так і для національної безпеки США.

"Маючи вирішальне значення для України та нашої власної національної безпеки, Конгрес повинен запровадити контроль у суспільних інтересах над Starlink та Starshield. Ні наша національна оборона, ні наші союзники не повинні залежати від непередбачуваних примх трильйонера, захопленого его", – резюмував свій допис демократ.

Раніше стало відомо про те, що у Конгресі США демократи обговорюють підготовку нового пакета допомоги Україні, обсяг якого становить орієнтовно 15 мільярдів доларів. Також законодавці прагнуть забезпечити додаткову підтримку української енергетики ще до початку роботи нового складу Конгресу.

Також OBOZ.UA писав про те, що gрезидент США Дональд Трамп заявив про проведення серії телефонних переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні. Також американський лідер прокоментував майбутню зустріч сторін в Абу-Дабі. За словами Трампа, і Київ, і Москва готові до діалогу.

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