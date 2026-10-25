Трампу потрібна роль миротворця: Портніков озвучив вирок майбутнім переговорам України, США та РФ

Відновлення переговорного процесу щодо війни в Україні дозволяє президенту США Дональду Трампу позиціонувати себе як миротворця напередодні виборів до конгресу США. Таким чином, головною метою нинішніх перемовин є не досягнення конкретних домовленостей, а підтримання самого переговорного процесу.

Тому очікувати реального результату від таких зустрічей зараз не варто. Про це повідомив журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо.

Що сказав Портников

За словами Портникова, проведення нинішніх перемовин між Україною, США та Росією дає змогу Трампу заявляти про просування до миру, навіть якщо позиції сторін залишаються несумісними. Таке відновлення переговорного процесу дозволяє Трампу позиціонувати себе як миротворця напередодні виборів до конгресу США. Проте очікувати реального результату від таких перемовин не варто.

"Тому що на перемовинах не очікується жодного результату. Це перемовини заради перемовин. А Трампу потрібно виступати в ролі миротворця. Зараз Трамп може говорити, що він на шляху домовленостей", – пояснив Портников.

Він наголосив, що американський президент уже домігся відновлення переговорного процесу, зокрема шляхом тиску на Україну та Росію. І це, таким чином, можна вважати проміжним результатом для Трампа.

Журналіст пояснив, що якби переговори відбулися до виборів у США і завершилися безрезультатно через незмінну позицію Москви, це могло б поставити під сумнів миротворчі заяви американського президента.

"Уявіть собі, що перемовини відбуваються завтра. Українська і російська делегації зустрічаються, і ми чуємо від росіян усе, що ми , як правило, від них чуємо. І переговори нічим не закінчуються. Ну, відновився переговорний процес, але виявилося, що це декорація. Якраз потрібно, щоб ці перемовини, оскільки від них нема чого чекати, відбулися після 10 листопада", – зазначив Портников.

Раніше OBOZ.UA розповідав про те, що у країні-агресорці Росії назвали нову дату зустрічі між Україною, США та Росією з приводу мирної угоди. За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, переговори готові відновити після 4 листопада.