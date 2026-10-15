Трамп зробив "подарунок" Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись "дружба" США і Росії

Рішення президента США Дональда Трампа послабити обмеження на постачання російського дизельного пального може принести Кремлю додаткові доходи для продовження війни проти України, однак така політика загрожує американському лідеру, і російському диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, Вашингтон ризикує поглибити розкол із європейськими союзниками, а Москва – зіткнутися з посиленням обороноздатності Європи та України.

Про це повідомляє CNN. Спроби американського президента тиснути на Київ і водночас іти назустріч Москві можуть не наблизити мир, а послабити позиції США та створити довгострокові проблеми для Росії.

Чим ризикує Трамп

Як зазначає CNN, одним із головних ризиків американського президента є погіршення відносин із європейськими союзниками. Якщо трансатлантичні зв'язки зазнають ще більшої шкоди, партнери США можуть фактично перестати зважати на позицію Трампа та чекати завершення його президентства.

Це може обмежити можливості Вашингтона впливати на міжнародні конфлікти, зокрема на Близькому Сході, де ситуація залишається складною. Водночас рішення щодо російського дизеля, за оцінкою автора матеріалу, навряд чи допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США до проміжних виборів, натомість може поповнити бюджет Кремля коштами, необхідними для продовження війни.

Дональд Трамп. Джерело: Getty

Чому це може обернутися проблемами для Путіна

Росія також ризикує опинитися у невигідному становищі. Якщо Україна та європейські країни будуть змушені діяти без повноцінної підтримки США, вони можуть посилити власну оборону, знайти альтернативні військові рішення та збільшити фінансування оборонної сфери.

Автор CNN наголошує: що активніше Москва протистоятиме Європі, то більше європейські держави вкладатимуть у переозброєння. У довгостроковій перспективі це може створити для Росії серйознішу військову загрозу, ніж нині.

Володимир Путін. Джерело: Getty

Крім того, Україна вже продемонструвала здатність знаходити нові рішення на полі бою та змінювати характер сучасної війни. На думку журналіста, ця винахідливість навряд чи зникне, навіть якщо Києву доведеться пристосовуватися до скорочення американської допомоги.

Водночас автор зауважує, що Росія здатна витримувати значні втрати та тривалий тиск, а момент, коли її можливості можуть вичерпатися, не завжди очевидний. Як приклад він наводить заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у 2023 році, який став несподіваним проявом внутрішнього напруження в Росії.

Нагадаємо, угода президента США Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального може принести Кремлю мільярди доларів додаткових доходів, які він зможе спрямувати на продовження війни проти України. Водночас експерти сумніваються, що домовленості суттєво знизять ціни на пальне у США, на чому наполягає американський лідер.

Як писав OBOZ.UA, європейські лідери виступили проти послаблення американських санкцій щодо російського пального, наголосивши, що додаткові доходи від його продажу допомагають Кремлю фінансувати війну проти України. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликали не послаблювати тиск на Москву та продовжувати підтримку Києва.