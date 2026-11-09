Трамп зізнався, що сподівається потрапити до раю, і заявив про ненависть до ворогів

Президент США Дональд Трамп розповів про свої релігійні переконання та надію потрапити до раю після смерті. Він також зізнався, що не готовий пробачити деяких політичних опонентів.

Американський лідер пояснив це тим, що ненавидить своїх ворогів і, ймовірно, не змінить свого ставлення до них. Про це він заявив в інтерв'ю в програмі 60 Minutes на CBS.

Трамп хоче потрапити до раю

У ході розмови журналіст поцікавився у Дональда Трампа, що відбудеться, коли він помре.

"Я релігійна людина, тому теоретично потрапляю до раю", – відповів він.

Коли журналіст уточнив, чи справді глава Білого дому сподівається потрапити до раю, той висловив надію на це, зазначивши, що не хотів би опинитися в пеклі.

"Сподіваюся. Я не хочу потрапити до пекла", – сказав він.

Під час інтерв’ю журналіст також порушив питання про можливість примирення з політичними опонентами заради спасіння душі. Трамп дав зрозуміти, що не готовий пробачити своїх противників, яких вважає нечесними та "дуже поганими для нашої країни", що завдають їй шкоди.

Він додав, що, найімовірніше, так і не зможе позбутися ненависті до деяких своїх ворогів.

"Я, мабуть, не зможу цього зробити, ні, тому що ненавиджу деяких своїх ворогів і завжди ненавидітиму", – заявив президент США.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Трамп заявив, що сподівається на швидке завершення російсько-української війни. При цьому він натякнув, що кордони України буде змінено.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Трампа публічно назвали невдахою після поразки республіканців на проміжних виборах. Таку оцінку у вигляді запитання озвучив журналіст британського Sky News на що американський лідер образився та пішов.