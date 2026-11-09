Трамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії

Президент США Дональд Трамп продовжує виправдовувати дії Кремля щодо України. Нещодавно він заявив, що під час першої зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з російською стороною Москві виявили "велику неповагу".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю журналісту Россу Даутату для YouTube-каналу 60 Minutes. Стенограму розмови опублікувало видання CBC News.

Журналіст запитав американського лідера, чи не є позиція українського президента більш зрозумілою, враховуючи, що саме його країна зазнала вторгнення.

"Так, але під час їхньої першої зустрічі Росії виявили велику неповагу, тому я не збираюся нічого коментувати", – відповів Трамп.

Журналіст спробував наголосити на разючій різниці між повномасштабним вторгненням і неповагою до Росії. Однак Трамп не став відповідати на це зауваження, а натомість знову заявив, що за всі чотири роки його президентства війни не було б і вона взагалі не почалася б, хоча, за його словами, російський диктатор Володимир Путін дуже цього прагнув.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп заявив про "хороші стосунки" з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, однак відмовився відповідати, кому з них довіряє більше. Він також назвав ненависть між лідерами України та Росії головною перешкодою для миру й запевнив, що війна закінчиться лише завдяки йому.

Як писав OBOZ.UA, американський лідер висловив сподівання на швидке укладення мирної угоди та заявив, що "зрештою Україна матиме трохи інші обриси". На його думку, по завершенню війни кордони України буде змінено. Крім того, Трамп похвалився, що продає зброю європейським країнам за повною ціною, а ті розраховуються зі США.