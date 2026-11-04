Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито готові перейти до домовленостей щодо завершення війни. Він висловив оптимізм щодо перебігу мирних переговорів між Києвом і Москвою.

За словами американського лідера, обидві сторони вже можуть бути готові сказати: "Давайте домовимося". Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Трамп заявив про готовність України та Росії до домовленостей

Трамп заявив, що мирні переговори між Україною та Росією просуваються вперед. Він припустив, що обидві сторони готові домовлятися про припинення війни.

"Я думаю, що обидві сторони вже готові сказати: "Давайте домовимося"", – сказав президент США.

Також Трамп прокоментував ситуацію навколо Ірану. Він зазначив, що не вважає, що Сполучені Штати перебувають у стані війни з цією країною, як у випадку з Україною або під час Першої та Другої світових воєн.

Українські переговорники не поділяють оптимізму Трампа

Водночас, як зазначає Financial Times, українські переговорники не поділяють оптимістичної оцінки американського президента щодо просування мирних переговорів.

Як повідомляв , президент Володимир Зеленський заявив, що російські заяви про нібито готовність провести особисті переговори між лідерами України та РФ у Москві є деструктивними. Він також пояснив, чому не бачить сенсу в телефонній розмові з Володимиром Путіним: за словами Зеленського, Росія може використати її як привід для того, щоб уникнути прямих двосторонніх переговорів.

В Росії стверджують, що Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок Зеленського, і що він ніколи не відмовлявся від міжнародних контактів. Водночас у Кремлі заявили, що переговори Путіна і Зеленського мають відбутися в Москві.