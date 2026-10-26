Трамп заявив, що США "володіють" Гренландією. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія належить Сполученим Штатам. Водночас він схвально відгукнувся про Данію та зазначив, що Вашингтон співпрацює з Копенгагеном щодо острова.

Про це повідомляє Fox News. Заява американського лідера пролунала під час передвиборчого мітингу в місті Порт-Гурон, штат Мічиган, у межах кампанії напередодні проміжних виборів.

Виступаючи перед натовпом, Трамп назвав Данію приємною країною, однак знову заявив про свої претензії на Гренландію.

"Данія була чудовою. Ми володіємо Гренландією, ми працюємо з Данією", – сказав очільник Білого дому.

Безпекова угода щодо Гренландії

Варто зазначити, що у вересні США, Данія та Гренландія підписали рамкову безпекову угоду щодо Гренландії, яка має стати основою для подальших детальніших домовленостей. Трамп заявив, що попереднім президентам не вдалося досягти подібної угоди, тоді як його адміністрація наблизилася до цієї мети.

Документ передбачає можливість створення додаткових американських військових об’єктів у Гренландії. Серед потенційних місць розміщення називають Местерсвіг на сході острова та Нарсарсуак на півдні. Також угода має обмежити можливість розміщення на острові військових баз, контингентів або інвестицій противників США без згоди Вашингтона.

Остаточні рішення щодо американських баз ухвалюватиме уряд Данії за погодженням зі Сполученими Штатами, а конкретні умови визначать під час подальших переговорів. За попередніми домовленостями, угода залишатиметься чинною навіть у разі здобуття Гренландією незалежності.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше стало відомо, що США активізували переговори з Данією щодо розширення військової присутності у Гренландії. Йшлося про доступ до трьох додаткових баз, включно з двома, які раніше використовували американські військові.

Вже 18 вересня Дональд Трамп повідомив, що співпрацював із представниками Данії та Гренландії, і попередня домовленість про угоду досягнута.