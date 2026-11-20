Трамп заявив, що Путін випадково запустив дрони та ракети по Польщі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін запускав ракети та безпілотники на територію Польщі. Проте глава Білого дому знову виправдав главу Кремля, наголосивши, що це сталося "випадково".

Його заява пролунала в інтерв'ю Fox News, повідомляє Clash Report. Водночас слова Трампа не стосуються останньої нічної атаки на Польщу під час масованого обстрілу України у ніч на 20 листопада.

"Путін скидав дрони в Польщі та кілька маленьких ракет, випадково", – сказав Трамп.

Що відомо

Усе почалося з того, що президент США відреагував на критику прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який обурився через те, що Трамп назвав Путіна своїм другом. Ця розмова відбулася під час зустрічі глави Білого дому з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 19 листопада. Тоді Трамп привітав російського диктатора теплими словами та назвав його другом.

У відповідь Туск написав у соцмережі X: "Боже, захисти нас від таких друзів".

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Однак американський президент не став відмовлятися від своїх слів. Під час телефонної розмови з кореспонденткою Fox News на борту президентського літака Air Force One він заявив, що давно знає Путіна. Також Трамп позитивно відгукнувся про польського прем'єра та нагадав, що свого часу підтримував його.

За словами глави Білого дому, Туск здобув перемогу завдяки його підтримці, хоча раніше посідав лише десяте місце в рейтингу. Трампу також сподобався польський лідер, якого він назвав чудовою людиною.

"Ну, я нічого не можу з цим вдіяти. Я знаю його (Путіна. – Ред.) давно. Так. Гаразд. Мені подобається польський прем'єр-міністр (Дональд Туск. – Ред.). Не забувайте, що я його підтримував... І він переміг завдяки схваленню. Тож, знаєте, він був на 10-му місці, і він чудовий хлопець... Путін помилково запускав дрони в Польщі та кілька невеликих ракет", – заявив Трамп.

Як писав OBOZ.UA, під час тристоронньої зустрічі у китайському Шеньчжені Трамп заявив, що для нього є честю перебувати поруч із Путіним. Проте слова американського президента викликали обурення в соцмережах, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України