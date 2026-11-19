Трамп заявив, що для нього честь бути поруч з Путіним, і обурив мережу. Відео

Президент США Дональд Трамп висловився про російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що для нього є честю перебувати поруч із ним. Слова американського президента викликали обурення в соцмережах, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Переговорний процес щодо України зрушив із місця. Він висловив сподівання, що і Путін, і українська сторона зацікавлені у припиненні бойових дій.

Переговорний процес щодо України, зрушив із місця. Очільник США висловив сподівання, що і Путін, і українська сторона зацікавлені у припиненні бойових дій.

"Я думаю, що відбуваються певні зміни. Я думаю, що Путін, і я сподіваюся, що й інша сторона, хотіли б побачити завершення війни в Україні", – сказав президент США.

Заяви пролунали на тлі зустрічі Трампа та Путіна на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені. Їхнє привітання та дружній тон американського президента викликали негативну реакцію частини користувачів соцмереж і коментаторів.

Як відреагували в мережі

Слова американського президента викликали хвилю критики серед українських користувачів соцмереж.

Реакції користувачів. Джерело: Telegram-канал Стерненка.

Найбільше обурення спричинило те, що Трамп назвав честю перебування поруч із Путіним, якого в Україні вважають відповідальним за повномасштабну агресію та численні воєнні злочини.

Реакції користувачів. Джерело: Telegram-канал Стерненка.

У коментарях користувачі розкритикували тональність спілкування американського лідера з російським диктатором, а також звернули увагу на те, що Трамп назвав Україну лише "іншою стороною", не згадавши її безпосередньо.

Реакції користувачів. Джерело: Telegram-канал Стерненка.

Зокрема, один із коментаторів написав: "Два жалюгідних виродки", інший запитав: "Честь бути поруч із убивцею-психопатом?". Також користувачі поставили під сумнів роль США як посередника у врегулюванні війни.

Окремі коментатори наголосили на необхідності участі України в будь-яких переговорах щодо її майбутнього. "Ніяких переговорів про Україну без представників України і бути не може", – зазначив один із користувачів.

Інші звернули увагу на формулювання Трампа про "іншу сторону", зауваживши, що така риторика нагадує підходи російської пропаганди. Частина користувачів також висловила сумніви щодо неупередженості американського президента в переговорному процесі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіната російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько півтори години, а серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.