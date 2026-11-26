"Трамп випробовує Путіна": Рютте спробував пояснити дивну поведінку президента США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте загалом підтримує підхід президента США Дональда Трампа до взаємин із російським диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, американський лідер всіма своїми заявами і одночасним наданням допомоги Україні випробовує ватажка Кремля.

Зокрема, Трамп перевіряє готовність Путіна до переговорів, вважає Рютте. Принаймні, про це він розповів в інтерв’ю мовнику Fox News перед зустріччю з Трампом.

Випробовування для диктатора

За словами Рютте, президент США чинив тиск на Путіна, зокрема під час зустрічі в китайському Шеньчжені минулого тижня. Трамп нібито намагається з’ясувати, чи готовий лідер Кремля сісти за стіл переговорів і справді вести діалог.

Ба більше, Трамп завжди використовує такий підхід.

"Цей президент із першого дня на посаді випробовує Путіна, наскільки він серйозно налаштований, чи готовий він до переговорів, чи готовий він зупинити цю жахливу війну. Випробовує, одночасно чинячи тиск на Росію і надаючи необхідну допомогу Україні", – сказав Рютте.

Він додав, що на його переконання "це працює, і ми маємо продовжувати в тому ж дусі". Вочевидь, йдеться про одночасний тиск на агресора і допомогу Україні.

Що передувало

За логікою Рютте, коли Дональд Трамп заявив, що Путін його друг, це також випробовування. Причому очільник Білого дому назвав ватажка Кремля своїм "другом" і перед початком двосторонньої зустрічі у Шеньчжені, і пізніше, вже після перемовин у Китаї.

Ці слова викликали критику майже скрізь. Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив буквально: "Бережи нас боже від таких друзів".

Російський ватажок "зовсім не є другом Сполучених Штатів", своєю чергою визнав директор Національної розвідки США Джей Клейтон.

А президент України Володимир Зеленський зазначив, що Трамп може вважати Путіна будь-ким, але в Україні Путіна все одно вважають вбивцею.