Трамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворот

Президент США Дональд Трамп запропонував керівнику Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому. Однак ця заява викликала сумніви щодо справжніх намірів президента.

У мережі з'явилася версія, що американський лідер міг переплутати його з Дейною В. Вайтом – колишньою помічницею міністра оборони з питань зв'язків із громадськістю. Про це повідомляє Firstpost.

Дейна В. Вайт. Джерело: Міністерство війни США

Видання зазначає, що припущення про можливу плутанину поширилися після публічної пропозиції Трампа, а невдовзі CNN, посилаючись на джерела, повідомив про відмову керівника UFC від цієї посади.

Як Трамп запропонував посаду керівнику UFC

7 листопада Трамп опублікував допис у Truth Social, у якому запропонував Дейні Вайту очолити пресслужбу Білого дому.

Дейна Вайт. Джерело: EPA / BIZUAYEHU TESFAYE

"Дейна стане прессекретарем, якого ще ніколи не було. Дейна, будь ласка, прийми цю посаду!" – написав президент США.

Незвичайна пропозиція викликала сумніви щодо того, чи справді Трамп мав намір призначити керівника UFC. Згодом користувачі мережі припустили, що президент міг переплутати двох людей із подібними іменами.

Йдеться про Дейну В. Вайта – колишнього помічника міністра оборони з питань зв'язків із громадськістю. На думку деяких користувачів, саме він більше відповідає вимогам до посади прессекретаря Білого дому. Водночас ця версія не має офіційного підтвердження.

У мережі заявили про можливу плутанину з кандидатами

Одним із тих хто підтримав версію про помилку був американський шеф-кухар Джо Гера. У дописі в соцмережі X, посилаючись на власні джерела заявив, що Трамп міг переплутати керівника UFC Дейну Вайта з Дейною В. Вайтом, колишнім речником Міністерства оборони США. За словами Гери, пропозицію посади прессекретаря насправді адресували саме останньому. Однак така версія не підтверджена офіційно.

Допис Джо Гери. Джерело: Скриншот

Він стверджує, що плутанина виникла ще 5 листопада, коли Трамп запропонував посаду Дейні В. Вайту. Наступного дня президент звільнив Сьюзі Вайлз і призначив на її місце Стівена Міллера. За версією Гери, Міллер не займається кадровими питаннями, а оточення Трампа не наважується виправляти його помилки.

"Стівен Міллер не займається кадровими питаннями, а Трампу ніхто не наважується заперечувати чи виправляти його. Тому сьогодні президент заявив, що запропонував посаду прессекретаря голові UFC. Насправді цього не було", – йдеться у дописі

Автор допису також порівняв ситуацію з інцидентом Four Seasons Total Landscaping. Він припустив, що Трамп заперечуватиме факт такої пропозиції або запропонує керівнику UFC іншу посаду,наприклад спеціального посла США.

Гера запевнив, що має шість надійних джерел інформації, однак не розкрив їхніх імен. Водночас його версія офіційно не підтверджена.

Посада прессекретаря Білого дому залишається вакантною

Посада прессекретаря Білого дому не має постійного керівника з середини жовтня. Тоді Кеті Захарія звільнили менш ніж через п'ять днів після призначення.

Невдовзі після пропозиції президента CNN опублікував матеріал із посиланням на джерела, які повідомили, що керівник UFC відмовився від посади прессекретаря Білого дому.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президента США Дональда Трампа публічно назвали невдахою після епічної поразки республіканців. Таку оцінку у вигляді запитання озвучив журналіст британського Sky News.