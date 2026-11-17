Трамп відповів, чи буде говорити із Сі Цзіньпіном про Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Китаю Сі Цзіньпін може порушити питання Тайваню під час саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За словами американського президента, йому самому не доведеться порушувати цю тему, адже його китайський колега сам ініціює її обговорення.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з медіа. Президенти зустрінуться у місті Шеньчжень 19 листопада.

Що сказав Трамп

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи планує він обговорювати Тайвань із Сі Цзіньпіном.

"Я впевнений, що він (Сі Цзіньпін. – Ред.) його (питання Тайваню. – Ред.) підніме. Мені не доведеться його підіймати. Він його підніме", – наголосив американський президент.

Однак Трамп не уточнив, якої позиції дотримуватиметься під час можливої розмови та які саме аспекти тайванського питання можуть стати предметом обговорення.

Відносини Китаю і Тайваню

Китай продовжує заявляти про свої права на Тайвань і не відкидає можливості силового захоплення острова, населення якого становить близько 23 мільйонів людей.

Останніми роками Пекін активізував військову діяльність поблизу Тайваню. Китайські військові кораблі регулярно заходять у прилеглі води, армія проводить масштабні навчання, а берегова охорона відпрацьовує операції навколо острова.

Тим часом Тайвань збільшує витрати на оборону та закуповує мобільніші засоби ураження, зокрема безпілотники. Це має допомогти острову протистояти значно потужнішій китайській армії завдяки застосуванню тактики асиметричної війни.

Карта. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, 12 листопада під час виступу в Пекіні з нагоди 160-річчя від дня народження китайського революціонера Сунь Ятсена, Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм є неминучим та закцентував на мирному об'єднанні без застосування військової сили.

Як писав OBOZ.UA, раніше президент Тайваню Лай Цінде заявляв, що острів не погодиться на підпорядкування Китаю та готовий відстоювати право свого народу на існування. Він також закликав США та Пекін знижувати ризик військового конфлікту шляхом діалогу й поважати історію Другої світової війни.