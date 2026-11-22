Трамп уже програв: Коваленко вказав на нюанс із заграванням президента США з Путіним

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розкритикував президента США Дональда Трампа за публікацію фотографії з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, цей медійний крок несе для Вашингтона "репутаційні ризики".

Також Коваленко побачив у дописі американського президента прагматичні й тактичні мотиви. Про це він написав у Telegram.

Конкуренція з Китаєм і "медійна гра" в Шеньчжені

Як зазначає Коваленко, у самій американській зовнішньополітичній повістці на перший план виходить не війна в Європі, а протистояння з Пекіном. За його словами, Трамп намагається продемонструвати прихильникам, що "відірвав Росію від Китаю в Шеньчжені".

За словами глави ЦПД, у Шеньчжені Пекін "продемонстрував жорстке ставлення до Москви" і дав зрозуміти, що розвивати Північний морський шлях на два фронти – спираючись і на США, і на Китай – не вийде, залишаючи РФ у становищі сировинного придатка КНР.

Водночас Коваленко вважає, що Трамп нібито зіграв у медійну історію і фактично допоміг Путіну отримати символічний кадр, підігравши амбіціям навколо "Ялти 2.0". При цьому глава ЦПД переконаний, що американський президент зробив США в очах спостерігачів "слабшими".

Іран, Європа та особисті інтереси оточення

Коваленко звертає увагу, що публікація звучить особливо контрастно на тлі загибелі мирних жителів. Водночас він упевнений, що для більшості американців Росія не є союзником, а симпатії залишаються на боці України.

За його словами, президенту США важливо домогтися, щоб Москва й Пекін не надавали Тегерану такої активної підтримки, як раніше. Також Коваленко вважає, що в Трампа й Путіна збігаються цілі щодо сегментації ЄС, ослаблення Брюсселя й переділу сфер впливу.

На завершення Коваленко наголосив, що подібна риторика виглядає політично програшною. Оцінюючи ситуацію, він закликав відокремлювати постать самого президента Трампа від країни загалом.

"Трамп уже програв, демократи матимуть більшість у Конгресі й Сенаті, і на нього чекає політична боротьба. Але дуже хочеться розібратися з Іраном. Для цього Трампу потрібно, щоб Ірану не допомагали Китай і Росія так активно, як раніше", – написав Коваленко.

Коваленко розкритикував Трампа. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп публікує фотографії із саміту в Шеньчжені – зокрема й із провокаційними коментарями. Зокрема, після різкої критики за те, що він назвав у Китаї російського диктатора Володимира Путіна своїм другом, Трамп запостив фото з воєнним злочинцем – і знову наголосив на своїй дружбі з ним.