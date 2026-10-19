Трамп тисне на Україну, щоб змусити її капітулювати перед Росією, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звинуватив президента США Дональда Трампа в тиску на Київ, який, за його словами, може змусити Україну капітулювати перед Росією.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю Bloomberg у своєму офісі в Києві в неділю, 18 жовтня. Зеленський також запропонував Вашингтону припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Він пояснив, що Україна потребує цих боєприпасів для захисту від російських балістичних ракет.

Напруження з Вашингтоном

За словами Зеленського, останні дії американської сторони викликають занепокоєння в Києві. Серед них він назвав затримки з постачанням перехоплювачів для Patriot і проблеми зі швидкістю супутникового інтернету Starlink, який використовують українські військові.

"Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати", – сказав Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Водночас президент уточнив, що не стверджує, ніби американські партнери свідомо прагнуть такого результату. Однак, за його словами, ситуація виглядає саме так, ніби Україну намагаються схилити до поступок заради швидшого завершення війни.

Окремо Зеленський звернув увагу на позицію адміністрації Трампа щодо російської нафти та нафтопродуктів. Вашингтон вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, аргументуючи це необхідністю стримувати високі ціни на енергоносії, зокрема дизельне пальне.

Умови щодо Patriot

Зеленський розповів, що запропонував американській стороні домовленість, за якою Україна припинила б удари по російських об’єктах із виробництва дизельного пального, а натомість отримала б більше ракет для Patriot.

"Моя остання пропозиція була такою: ми не атакуємо російське дизельне пальне, а ви даєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти", – пояснив президент.

За його словами, американська сторона наполягає передусім на припиненні українських ударів, але не поспішає з відповідними рішеннями щодо постачання озброєння. Зеленський також зазначив, що частину поставок перехоплювачів, за які Україна вже заплатила в межах програми PURL, американська сторона погодила, тоді як решту досі не дозволила передати.

"І це не технічне питання", – наголосив він.

За оцінкою Зеленського, нині США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць. Це приблизно чверть від темпів постачання за адміністрації Джо Байдена. Раніше Сполучені Штати передавали такі ракети Україні як військову допомогу, тоді як за Трампа Київ купує їх.

Проблеми зі Starlink

Ще одним приводом для занепокоєння Зеленський назвав обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink в Україні. Цей сервіс компанії SpaceX, якою володіє американський підприємець Ілон Маск, відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку українських військових.

Президент заявив, що швидкість Starlink в Україні обмежується, коли транспортний засіб рухається зі швидкістю понад 161 км/год. За межами України, за його словами, таких обмежень немає. Він також зазначив, що російські безпілотники можуть розвивати швидкість близько 400 км/год.

На запитання, хто міг віддати відповідне розпорядження, Зеленський вказав на американську владу та Білий дім, посилаючись на джерела, яких не назвав.

Удари по енергетиці

Попри заяви про можливе енергетичне перемир’я, Україна та Росія продовжили атакувати енергетичні об’єкти. Київ погоджувався припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Москва не атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру.

Однак, за словами української сторони, російські війська протягом вихідних завдали ударів по підстанціях, унаслідок чого десятки тисяч родин залишилися без електроенергії. Водночас у Росії гасили пожежі на нафтовому терміналі в Санкт-Петербурзі та інших промислових об’єктах.

Зеленський наголосив, що ситуація для України ускладнюється напередодні зими. Тривалі відключення електроенергії вже впливають на життя населення, а подальші російські атаки можуть створити додаткові проблеми з опаленням, водопостачанням і водовідведенням.

Вибори у США

Зеленський припустив, що відносини Києва та Вашингтона можуть покращитися після проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада.

"Політика під час виборів дуже агресивна. Думаю, зараз це агонія, але після виборів життя триватиме, і я вірю, що стане спокійніше", – сказав президент.

Він також повідомив, що продовжує контактувати з представниками Трампа, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни, – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. За словами Зеленського, сторони обговорюють можливість нової зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться пізніше цього тижня.

Водночас український президент заявив, що добрі відносини Трампа з російським диктатором Путіним поки не допомогли припинити війну.

"Зараз Трамп не може змусити Путіна закінчити війну", – зазначив Зеленський.

Він закликав не зводити переговори між Україною та США лише до питання постачання дизельного пального, наголосивши, що на кону значно більше.

Нагадаємо, раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп звинуватив Україну в "небажанні закінчувати війну", зокрема, через нові удари по російській нафтопереробці. Мовляв, президенту Зеленському варто було погоджуватися на угоду ще два роки тому, "а зараз його країна лежить у руїнах".