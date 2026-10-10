Блог | Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому, а угода щодо дизеля з Путіним учора була постановочною подією.

Судно MINERVA ZEN вирушило з Санкт-Петербурга ще 22 вересня й відтоді прямує до східного узбережжя США (пункт призначення: Вілмінгтон, Північна Кароліна). Прибуття заплановано на 11 жовтня.

Учора, 9 жовтня, Трамп оголосив про "угоду щодо дизеля" після телефонної розмови з Путіним, а Міністерство фінансів одразу послабило санкції проти російського дизеля. На той час судно вже було в дорозі майже три тижні.

Оренда, завантаження та маршрут, отже, мусили бути визначені заздалегідь, ще кілька тижнів тому. Публічне оголошення та контекст телефонної розмови виглядають як постановка операції, яка вже тривала.

Чи справді вантаж є дизелем, стане зрозуміло лише під час розвантаження. У будь-якому разі логістика свідчить, що курс був заданий задовго до вчорашньої "угоди".

Скріншот – Michelle Wiese Bockmann

Трамп спланував свою зраду з... Розгорнути

Текст – Jurgen Nauditt

Від себе додам що вже всім, здається, зрозуміло, що справа не у дизелі, а у прецеденті – спробі повернутися до business as usual з росіянами.

Дотепер адміністрація Трампа ще дотримувалася умови про попереднє врегулювання війни РФ з Україною. Але вже ні. Це спроба Анкориджу-2. Але знову без гарантії успіху. Великобританія вже виступила проти. Включаться й інші...