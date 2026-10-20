Трамп прагне змусити Україну укласти мирну угоду з РФ до грудня, щоб запросити Путіна на саміт G20 у Маямі – WP

Дональд Трамп знову посилив тиск на Україну, вимагаючи зміни підходу Києва до переговорів із Росією. За оцінкою експерта Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайса, американський президент може намагатися домогтися політичного врегулювання до грудня 2026 року, коли має відбутися саміт лідерів G20 у Маямі, куди він запросив російського диктатора Путіна.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post. Видання проаналізувало останні кроки адміністрації Трампа щодо України та Росії, а також реакцію російських посадовців і експертів. У Москві вважають, що зміна позиції Вашингтона може свідчити про ослаблення західної підтримки України.

Тиск на Київ

За останні десять днів після телефонної розмови Трампа з Путіним американський президент оголосив про тимчасове послаблення обмежень на постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Також Вашингтон призупинив запровадження нових масштабних санкцій проти Росії, обмежив доступ України до важливих супутникових систем, які використовують на полі бою, та затримав постачання критично важливих ракет-перехоплювачів.

У понеділок, 19 жовтня, Трамп знову розкритикував українського президента. Він заявив, що настав час іншій людині вести переговори від імені України.

Водночас у вівторок, 20 жовтня, спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф мав вирушити до Осло для зустрічі із Зеленським, президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Очікувалося, що до розмови також долучиться через відеозв’язок зять Трампа Джаред Кушнер.

"Мета полягає в тому, щоб спрямувати дипломатичні зусилля на більш конструктивний шлях", – сказав Стере.

Президент України раніше попередив, що країна не зможе вистояти, якщо Сполучені Штати підтримуватимуть Росію.

"Якщо Сполучені Штати підтримають Путіна, це неймовірно, це трагедія. Якщо ці дві країни будуть разом, звісно, ми не переможемо. І ми не зможемо вистояти", – заявив Зеленський в інтерв’ю NBC News.

Позиція Кремля

У Москві останні рішення американської адміністрації сприйняли як свідчення того, що Росія наближається до досягнення своїх цілей у війні проти України. Представники Кремля також пов’язують зміну американської політики з можливостями для ширшої економічної співпраці між двома країнами.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після переговорів в Осло Віткофф має поінформувати Путіна про їхні результати. Раніше Пєсков назвав відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах ознакою нібито агонії української влади.

"Спостерігаються деякі останні ознаки агонії. Київський режим чинить опір. Але це не може змінити перебіг подій", – сказав він.

Спеціальний представник Кремля Кирило Дмитрієв також відреагував на останні рішення Вашингтона, опублікувавши допис зі словом "Мат".

Колишній найбагатший бізнесмен Росії, а нині опозиційний політик у вигнанні Михайло Ходорковський заявив, що Путін, імовірно, скористався політичною ситуацією у США, щоб посилити свій вплив на Трампа. На його думку, російський лідер намагається використати слабкі місця американського президента.

Дизель і санкції

Одним із чинників зміни американської позиції могли стати високі ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів до Конгресу США. За даними The Washington Post, у п’ятницю середня ціна дизельного пального в Сполучених Штатах продовжила зростати й досягла 6,33 долара за галон. Це приблизно на п’ять центів більше, ніж тижнем раніше.

Російська сторона представила домовленості щодо дизельного пального та відтермінування жорстких санкцій як крок до розширення економічних зв’язків із Вашингтоном. Дмитрієв заявив, що сторони обговорюють різні інвестиційні проєкти, зокрема в Арктиці, енергетиці та сфері скрапленого природного газу.

Однак колишній помічник державного секретаря США у справах Європи Деніел Фрід вважає, що Трамп міг шукати аргумент для внутрішньополітичної боротьби напередодні виборів. За його оцінкою, американський президент намагається продемонструвати можливість впливати на ціни на пальне, а Україна опинилася в центрі цього протистояння.

Раніше, у липні, Трамп публічно підтримував Зеленського та допускав, що українські удари по російських нафтопереробних заводах можуть допомогти завершити війну. Проте згодом його позиція знову змінилася на тлі затяжного конфлікту США з Іраном і зростання цін на нафту.

Угода до грудня

Ендрю Вайс із Фонду Карнегі за міжнародний мир вважає, що останні кроки Трампа можуть бути пов’язані з підготовкою до грудневого саміту G20 у Маямі. На його думку, американський президент прагне підштовхнути Україну до політичної угоди до зустрічі з Путіним.

Вайс також зазначив, що Росія намагається використати американську адміністрацію для посилення тиску на Київ і домогтися поступок щодо Донбасу. Однак, за його оцінкою, навіть така угода може стати лише початком подальших вимог Москви, зокрема щодо обмеження військових можливостей України.

Експерт наголосив, що російські вимоги залишаються складними для визначення, оскільки Москва не завжди прямо озвучує свої кінцеві цілі. Водночас у Вашингтоні, за його словами, неодноразово неправильно оцінювали наміри Кремля.

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