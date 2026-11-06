Трамп порівняв війну в Україні з Іраном і анонсував гучне рішення. Відео

Президент США Дональд Трамп порівняв війну в Україні з Іраном. Внаслідок масованих американсько-ізраїльських ударів по іранських містах, за його версією, ніхто не загинув, відтак називати те, що відбувається, війною, за словами Трампа, не можна.

А ось у російсько-українській війні "25 тисяч людей на місяць гине", тож повномасштабний напад РФ Трамп порівняв із Першою та Другою світовими війнами. Цитати американського президента опублікувало видання Clash Report.

Що сказав Трамп

Розмірковуючи про війну США та Ізраїлю проти Ірану американський президент спробував переконати журналістів, що то й не війна взагалі. Для цього він порівняв події в Ірані з тим, що відбувається на полях російсько-української війни – яку він, Трамп, звісно, "дуже скоро врегулює".

"І нікого не було вбито протягом... десь семи місяців, шести місяців. І, знаєте, якщо подивитися на Росію та Україну – ось це війна. Оце справжня війна. 25 000 людей гине на місяць. Ми, до речі, досить скоро це врегулюємо. Але 25 000 людей на місяць гине. Вони воюють удень і вночі, удень і вночі, цілими днями. І у вас є Перша світова війна, Друга світова війна – ось це були війни. Іран – ні", – заявив Трамп.

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Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може стосуватися не лише Києва, а й усієї Європи. Він не розкрив її можливого змісту, не назвав потенційних учасників і не пояснив, про які саме домовленості йдеться.

"Не можу сказати, що саме ми обговорювали, але готується договір про кінець війни в Україні", – сказав глава Білого дому.

Американський президент назвав майбутні домовленості "прекрасними" та висловив упевненість, що "всі будуть у захваті" – як, на його переконання, відбувається з будь-якими його діями та ініціативами.

А ось становище США у протистоянні з Іраном Трамп вже традиційно спробував прикрасити.

Зокрема, за словами президента США, Тегеран нібито виконує всі вимоги Вашингтона.

"Вони нічого не роблять без нашого схвалення. Пам'ятаєте, що я вам казав? Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Вони нічого не роблять без нашого схвалення", – заявив він.

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Те, як розвивається затяжний конфлікт – Трампа цілком влаштовує.

"Я думаю, що все складається дуже добре", – оцінив він перебіг американсько-іранської війни.

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При цьому Трамп не виключає відновлення ударів по Ірану.

"Якщо нам доведеться завершити справу з Іраном, ми цілком готові й заряджені", – заявив він.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Трамп обмірковує відставку Гегсета після поразки республіканців на виборах.

Також він заявив, що готується приймати Сі і Путіна в новій бальній залі.