Трамп планує підписати мирну угоду щодо України вже в грудні на саміті G20 – медіа

Президент США Дональд Трамп розраховує досягти домовленості про завершення російсько-української війни в грудні 2026 року, під час саміту "Групи двадцяти" (G20) у Маямі. Наразі посередник Білого дому бачить себе посередником між Зеленським і Путіним, які могли б підписати мирну угоду.

Американський президент хоче використати саміт, запланований на середину грудня, для досягнення домовленостей між Україною та Росією. Про це повідомляє автор Саймон Шустер у матеріалі The Atlantic.

Захід має відбутися на одному з гольф-курортів Трампа в районі Маямі. При цьому російський диктатор Володимир Путін поки не підтвердив, що приїде на зустріч.

Прагнення Трампа якнайшвидше завершити війну пов’язане також із внутрішньополітичними проблемами США та зростанням цін на енергоносії. Саймон Шустер зазначає, що президент звинувачує Україну в ударах по російських нафтопереробних заводах і вважає, що вони негативно впливають на позиції республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Водночас у Києві побоюються, що переговори про майбутнє України можуть відбуватися без повноцінної участі самої української сторони. Один з українських посадовців, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, описав ситуацію так.

"Складається враження, що все це відбувається без нас", – сказав він.

Окреме занепокоєння викликає можливість переговорів між Трампом, Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Російський лідер запропонував провести тристоронню зустріч у середині листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Серед тем обговорення має бути й війна проти України, однак участь Києва в такому форматі не передбачена.

Вашингтон може посилити тиск на українське керівництво. Представники адміністрації Трампа погрожували обмежити постачання озброєння та доступ до розвідувальних даних, якщо Україна не припинить атакувати російські нафтопереробні підприємства.

Водночас президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним для обговорення завершення війни та вже підтвердив намір узяти участь у саміті G20.

Прагнення Трампа домогтися швидкої угоди не обов’язково означатиме справедливе завершення війни. За певного розвитку подій переговори можуть перетворитися не на пошук компромісу, а на примус України до поступок.

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