Трамп перенаправив кошти для країн, що допомогають Україні, в Південну Америку: у WP розкрили подробиці

Адміністрація Дональда Трампа перенаправила $52 млн військової допомоги, які раніше були схвалені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку. Кошти мають отримати Панама, Перу, Еквадор і Колумбія, повідомили The Washington Post три американські чиновники.

Рішення ухвалили попри заперечення демократів у комітетах із закордонних справ Палати представників і Сенату. Про це повідомляє The Washington Post.

Кошти перенаправили до країн Латинської Америки

У вересні Державний департамент повідомив Конгрес про намір перенаправити фінансування. Після цього сенаторка Жанна Шахін від Нью-Гемпширу та член Палати представників Грегорі Мікс від Нью-Йорка призупинили цей процес.

Однак у середу ввечері адміністрація повідомила Конгрес, що продовжить перенаправлення коштів. За даними чиновників, ідеться про $52 млн, які спочатку були схвалені для Словаччини, Північної Македонії, Тунісу та Іраку, а тепер мають бути спрямовані Панамі, Перу, Еквадору та Колумбії.

У Шахін і Мікса заявили, що це порушує встановлену ними заборону та законодавчі вимоги щодо використання коштів.

Особливо сильний опір викликало перенаправлення фінансування для Словаччини та Північної Македонії. Ці кошти були передбачені додатковим законопроєктом щодо України та призначалися країнам, які постраждали від війни.

"Обидві палати Конгресу надали ці кошти для дуже конкретної мети: підтримки України та наших європейських союзників після повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться у листі законодавців до держсекретаря Марка Рубіо.

У Держдепі пояснили рішення боротьбою з наркотероризмом

У Державному департаменті заявили The Washington Post, що використання цих коштів у Латинській Америці краще відповідає зовнішньополітичній доктрині Трампа, яка передбачає переорієнтацію на Західну півкулю.

"Перерозподіл коштів із Близького Сходу та Європи на Західну півкулю відповідає Стратегії національної безпеки", – йдеться у заяві відомства.

У Держдепі зазначили, що кошти в регіоні використовуватимуть для боротьби з наркотероризмом та забезпечення безпеки Панамського каналу. Також у відомстві заявили, що це має зміцнити партнерські відносини США у сфері безпеки та протидіяти військовому впливу супротивників США у Західній півкулі.

Водночас Держдепартамент не відповів на запитання щодо тверджень Шахін і Мікса про те, що перенаправлення коштів, затверджених Конгресом, порушує законодавчі вимоги.

Законопроєкт ухвалили після початку повномасштабної війни

Конгрес схвалив відповідне фінансування у 2022 році, на початку повномасштабної війни в Україні. Тоді адміністрація Джо Байдена тиснула на європейські країни, щоб вони передавали Україні зброю для її захисту.

Водночас Вашингтон закликав неєвропейські країни припинити постачання зброї Росії, намагаючись ізолювати Кремль.

Метою законопроєкту, крім допомоги Україні та її найближчим європейським сусідам, було сприяти тому, щоб інші держави почали закуповувати американську військову техніку замість російської. Йшлося, зокрема, про країни, які передавали Україні свою застарілу зброю.

Минулого місяця представники Демократичної партії зустрічалися з чиновниками Держдепартаменту, щоб обговорити, чи може фінансування країн Латинської Америки відповідати початковій меті законопроєкту.

У листі до Рубіо Мікс і Шахін заявили, що адміністрація Трампа не змогла пояснити це ні під час брифінгів для законодавців, ні у письмових відповідях на їхні запити.

За словами законодавців, представники адміністрації також підтвердили, що Колумбія, Еквадор, Панама та Перу не надавали суттєвої допомоги у сфері безпеки Україні чи європейським союзникам, які постраждали від війни Росії проти України.

Трамп посилює увагу до Західної півкулі

У вересні Рубіо відвідав Колумбію, Еквадор та Перу, щоб просувати ключові напрямки політики адміністрації Трампа у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і нелегальною імміграцією.

Правоцентристські уряди Еквадору та Колумбії, за даними The Washington Post, особливо тісно пов'язані з адміністрацією Трампа та виконали її прохання щодо поглиблення співпраці у боротьбі з наркотиками.

Трамп також неодноразово заявляв про відновлення доктрини Монро, яка передбачала домінування США у Західній півкулі. Рубіо заявляв, що політика адміністрації буде зосереджена на "втрачених можливостях та обділених увагою партнерах".

Джеремі Шапіро, директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин, заявив, що європейські країни можуть сприйняти перенаправлення коштів як "провісник" того, як адміністрація Трампа розставлятиме пріоритети у світовій політиці.

"Це посилить відчуття того, що європейців можуть кинути на свавілля долі, якщо вони не пройдуть перевірку на лояльність або не зроблять того, чого хоче адміністрація щодо Ірану", – сказав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Пентагон законтрактував 99,8% із $400 млн допомоги Україні, які Конгрес США виділив на поточний фінансовий рік у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI). Йдеться про кошти, за які Міністерство оборони США має закупити військове обладнання в американських оборонних компаній для подальшої передачі Україні.