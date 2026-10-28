"Трамп не може скасувати закон": сенатор-демократ вимагає зупинити танкер із російським дизелем, який прямує до США

Американський сенатор попередив про правову відповідальність за закупівлю російських нафтопродуктів, адже їх імпорт у Сполучені Штати порушує закон, ухвалений у 2022 році. Демократ Річард Блюменталь (представник штату Коннектикут) переконаний, що угода президента Дональда Трампа із Кремлем не може скасувати ці правила.

Про це політик написав у Facebook 28 жовтня. Він також поділився копією листа, надісланого днем раніше директору грецької судноплавної компанії EASTMED Афанасіосу Мартіносу. Блюменталь вимагає, щоб компанія відкликала танкер, який, імовірно, перевозить дизпаливо із РФ.

"Я надсилаю рішуче попередження судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять незаконне російське дизельне пальне до наших портів: змініть курс, поки ще є час. Доставляючи дизель, ви порушуєте цілком чіткий закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального", – наголосив член Демократичної партії.

"Жоден президент не може в односторонньому порядку скасувати закон. Дозвіл від Трампа не звільнить вас ані від юридичної, ані від моральної відповідальності. Ви – співучасники, що допомагають обходити санкції задля власного прибутку", – заявив він.

Про що йдеться в листі до EASTMED

22 жовтня судно Agioi Fanendes під прапором Мальти покинуло порт у Росії, завантаживши на борт майже 40 тисяч тонн дизпалива.

7 листопада Agioi Fanendes має прибути до порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі, одного з найбільших у США за обсягами вантажообігу.

Блюменталь попросив EASTMED відкликати танкер, якщо той планує розвантажити російський дизель, і утриматися від майбутніх угод із РФ.

Також він попросив компанію до 31 жовтня повідомити, хто ще бере участь в операції, зокрема продавця, покупця, фрахтувальника, страховика й оператора термінала. Сенатор вимагає пояснити, чи отримувала EASTMED вказівки від Міністерства фінансів або інших американських федеральних відомств.

Блюменталь нагадав, що лише Конгрес може надати законодавчу силу рішенням, покликаним змінити встановлені законом обмеження.

Політик попередив про можлив... Джерело: Скриншот Facebook Senator Richard Blumenthal Розгорнути

Лист Річарда Блюменталя. Сторінка 1. Джерело: Facebook Senator Richard Blumenthal

Лист Річарда Блюменталя. Сторінка 2. Джерело: Facebook Senator Richard Blumenthal

Як писав OBOZ.UA, раніше група демократів надіслала лист-попередження великим американським банкам і портам, закликаючи не дозволяти "купівлю, транспортування, імпорт, розвантаження, зберігання, фінансування або розповсюдження" російського палива у США. Також у компаній попросили зберігати будь-які записи, пов'язані з так званою дизельною угодою. Це може бути основою для розслідування обставин часткового зняття санкцій із РФ президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.