Трамп назвав Путіна другом і похвалився "чудовими стосунками": як пройшла зустріч у Китаї і які заяви про Україну пролунали

На полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько години й завершилися без будь-яких публічних заяв.

На початку зустрічі американський президент назвав Путіна другом і похвалився "прекрасними стосунками". Відео з заходу опублікував Clash Report.

Компліменти перед камерами

Двостороння зустріч передувала майбутньому тристоронньому саміту за участю голови КНР Сі Цзіньпіна. Щойно увійшовши до зали переговорів, глава Білого дому задав максимально дружній тон. Звертаючись до присутніх, Трамп назвав Путіна своїм другом і наголосив, що їх пов’язує давнє знайомство.

Американський президент також висловив упевненість, що діалог пройде "чудово", і нагадав, що незабаром на лідерів чекає ще один раунд спілкування.

"У нас уже багато років чудові стосунки. Ми давно знаємо одне одного. Думаю, ця зустріч може принести багато хорошого або принаймні закласти для цього основу. Але я думаю, що результати будуть. Пізніше у нас відбудеться друга зустріч, як ви, мабуть, знаєте. А зараз ми проведемо цю, і все пройде чудово", – заявив Трамп.

Підсумки без сенсацій

Попри гучні компліменти на початку, сама зустріч пройшла в закритому режимі й не принесла проривних новин. Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков за підсумками бесіди зазначив, що сторони не робили особливо важливих заяв.

За його словами, нинішні переговори мали підготовчий характер. Усі учасники зосереджені на майбутній тристоронній зустрічі, до якої приєднається лідер Китаю Сі Цзіньпін.

У свою чергу спецпредставник диктатора РФ Кирило Дмитрієв заявив, що Путін та Трамп налаштовані на мирне рішення російсько-української війни.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, у перший день саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї диктатор Володимир Путін прагнув позиціювати Росію як велику державу нарівні з КНР і США. Водночас тему врегулювання війни проти України він подавав лише як один з елементів ширших відносин між трьома країнами.