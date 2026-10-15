"Трамп на боці Путіна": Безсмертний пояснив, чи може Україна змінити ситуацію на свою користь

Україна має змінити підхід до взаємодії зі Сполученими Штатами та зробити головним зовнішньополітичним напрямком співпрацю з Європою. Києву не варто розраховувати на зміну позиції американського лідера, але необхідно продовжувати контакти з його політичним оточенням.

Таку позицію висловив дипломат Роман Безсмертний. Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

Нинішні дії американської адміністрації свідчать про тиск на Київ із метою змусити Україну піти на поступки Москві. Він пов’язав це, зокрема, з питаннями передавання розвідувальної інформації, роботи супутникової системи Starlink та енергетичних домовленостей.

"Можу однозначно сказати, що нині Трамп на боці Путіна", – заявив Безсмертний.

Дії Вашингтона та Кремля можуть бути узгодженими. На його думку, Росія продовжує атакувати Україну, тоді як можливі обмеження американської підтримки ускладнюють своєчасне реагування на удари.

Окремо дипломат звернув увагу на розвідувальні дані, які мають важливе значення для виявлення запусків російських балістичних ракет. Затримки з отриманням такої інформації можуть впливати на оперативність української протиповітряної оборони.

Безсмертний також висловив припущення, що обмеження технічних можливостей Starlink можуть бути частиною тиску на Україну. Він пов’язав це з можливими вказівками Дональда Трампа Ілону Маску та компанії SpaceX. Водночас ці твердження є оцінками самого дипломата.

Безсмертний переконаний, що Києву потрібно посилювати співпрацю з європейськими партнерами, оскільки подальший тиск на Україну може мати наслідки для безпеки всього континенту.

"Єдиний напрямок, на якому нам потрібно зосередити зусилля – Європа", – наголосив він.

Якщо Україна погодиться на критичні поступки, це може послабити й європейські держави. Він висловив побоювання, що впродовж найближчих місяців геополітична ситуація може суттєво змінитися, а європейська безпека опиниться під загрозою.

Водночас Безсмертний не закликає повністю відмовлятися від контактів зі США. Україні варто підтримувати комунікацію з представниками Республіканської та Демократичної партій, пояснюючи незмінність своєї позиції щодо війни.

Дипломат вважає, що Україна має зберігати внутрішню політичну стійкість і не погоджуватися на зміну влади під зовнішнім тиском.

"Українському суспільству необхідно згуртуватися навколо Зеленського. У жодному разі не можна допустити відставки президента. Так само не може йтися про проведення виборів у нинішніх умовах", – заявив він.

Безсмертний також наголосив на необхідності посилити заходи для захисту цивільного населення. Зокрема, він запропонував за можливості переводити працівників на дистанційний режим, змінювати організацію роботи та шукати безпечніші місця для перебування людей.

Крім того, дипломат вважає за необхідне ініціювати відповідні процедури в Організації Об’єднаних Націй та Раді Безпеки ООН. Україні слід послідовно використовувати дипломатичні механізми, щоб донести до міжнародної спільноти власну оцінку дій Росії та політики Вашингтона.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки ДональдТрамп заявив, що насміхання колишнього президента США Джо Байдена з Росії стали однією з причин війни в Україні.Тим часом про себе він сказав, що вміє добре укладати угоди.

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