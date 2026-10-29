Трамп може відкласти постачання Україні ракет Patriot до проміжних виборів у США – Euronews

Україна досі очікує на дозвіл США щодо постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту від російських балістичних ударів. Союзники по НАТО побоюються, що їх передання можуть відкласти до проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.

Про це пише Euronews із посиланням на джерела в НАТО. За їхніми словами, ситуація залишається "непередбачуваною", а союзники не знають, чи отримає Україна додаткові ракети та коли саме вони можуть надійти. Співрозмовники видання також зазначають, що Вашингтон прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ досі чекає на схвалення міністра оборони США Піта Гегсета щодо передання додаткових ракет-перехоплювачів.

За українськими оцінками, США виробляють близько 60–65 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць. Це менше, ніж кількість балістичних ракет, які Росія випустила по Києву та прилеглому регіону лише за два тижні. Водночас американські запаси таких боєприпасів скорочуються через війну проти Ірану.

Одне з джерел Euronews у НАТО заявило, що напередодні виборів Дональд Трамп використовує всі доступні важелі тиску на Україну. За словами співрозмовника видання, американський президент також намагається схилити Київ до мирної угоди, яка передбачатиме територіальні поступки.

Крім того, Трамп закликає Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Він пояснює свою позицію тим, що ці атаки підвищують світові ціни на енергоносії та завдають шкоди споживачам у США й Європі.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер припустив, що затримка з постачанням ракет може бути пов’язана з бажанням Вашингтона зберегти запаси озброєння на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану. Водночас Пентагон досі не пояснив, чому ракети Patriot, придбані європейськими країнами для України, ще не передали Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників надати Україні власні системи Patriot. Однак Греція та Іспанія, які мають значні запаси менш сучасних ракет PAC-2, поки не відгукнулися на цей заклик.

Невизначеність зберігається і щодо постачання інших засобів протиповітряної оборони. Зокрема, Україна досі не має ясності щодо доступу до систем NASAMS – американсько-норвезьких комплексів, призначених для перехоплення повітряних цілей на малих і середніх відстанях.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), через війну з Іраном американські запаси ракет-перехоплювачів Patriot, боєприпасів для інших систем ППО та далекобійного озброєння скоротилися приблизно наполовину. Поповнення арсеналів потребує значних ресурсів і часу: одна ракета-перехоплювач Patriot коштує понад $4 млн, а її виробництво може тривати майже два роки.

Водночас затягується реалізація попередньої домовленості щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Німеччина вже отримала дозвіл на випуск ракет PAC-2 – менш сучасної та дешевшої модифікації. Однак перші ракети, виготовлені в межах цієї програми, очікуються не раніше грудня 2026 року або січня 2027-го.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2026 році Україна отримує в середньому лише 12 ракет для систем Patriot на місяць. Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку попросив затвердити додатковий пакет ракет на зимовий період. За словами глави держави, Києву доводиться щотижня домовлятися з партнерами про нові постачання, переважно з європейськими країнами.

Також OBOZ.UA писав, що колишній президент США Барак Обама розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа щодо України. Під час передвиборчого мітингу в Джорджії він заявив, що Білий дім відштовхує ключових союзників і водночас "схиляє коліна перед Путіним", зраджуючи українців, які борються за свободу та демократію.