Блог | Трамп хоче повернути Путіну газову годівницю

З’являється дедалі більше підтверджень того, що Вашингтон обговорює небезпечну ідею відновлення постачання російського газу до Європи трубопроводами, що проходять територією України. Цю ініціативу розглядають у межах переговорів про укладення енергетичного перемир’я.

Ба більше, передбачається продаж російського газу через американського посередника в обхід європейських санкцій. WSJ зазначає, що така схема може відкрити американським інвесторам можливість отримати значний прибуток. У США вважають, що повернення Росії на європейський газовий ринок створить для Путіна потужний стимул погодитися на домовленості. А використання української газотранспортної системи нібито забезпечить Києву вкрай необхідні доходи від транзитних зборів.

Джерела стверджують, що адміністрація США пропонує Росії перераховувати виручку від продажу газу Європі на спеціальний рахунок у юрисдикції третьої країни. Це, мовляв, має запобігти використанню Кремлем цих коштів для фінансування війни. Американці намагалися переконати європейських лідерів, що такий механізм дасть змогу знизити ціни на енергоносії напередодні зими, коли європейські запаси газу перебувають на найнижчому для цієї пори року рівні за останні кілька років.

Те, що ця пропозиція є повним розворотом порівняно з політикою першої адміністрації Трампа, коли він обрушувався на Німеччину через "Північний потік – 2", – це пів біди. Тепер у США й не такі кульбіти виконують. Гірше те, що європейські чиновники визнають: наслідки війни проти Ірану можуть послабити опір Європи цій ініціативі. Постачання катарського скрапленого природного газу й досі заблоковані в Перській затоці, а глобальне зростання цін на енергоносії триває. За даними ЄС, через війну з Іраном Європа додатково витратила на енергоносії 100 мільярдів євро, або близько 112 мільярдів доларів.

Путін прагне "відв’язати" свою жахливу, геноцидну війну від питань спільної комерції із Заходом. Тоді як у Вашингтоні, навпаки, прагнуть пов’язати процеси, від яких залежить безпека всієї земної кулі, з можливістю заробітку. У результаті на тлі глобальної політичної нестабільності може затягнутися такий вузол, розв’язати який зможе лише ядерний удар. Зараз, мабуть, починається один із найнебезпечніших періодів у світовій історії.