Трамп із Путіним хочуть обмежити повноваження МКС, який видав ордер на арешт російського диктатора: в ООН відповіли

В Організації Об’єднаних Націй наголосили на необхідності підтримувати Міжнародний кримінальний суд і зміцнювати міжнародний правопорядок. Таку позицію озвучили на тлі заяв Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна про намір обмежити повноваження МКС.

Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак. Його слова цитує Укрінформ.

Позиція ООН щодо МКС

Фархан Гак наголосив, що генсек ООН вважає Міжнародний кримінальний суд одним із ключових органів міжнародного правосуддя, а верховенство права – основою світової стабільності.

За словами Фархана Гака, ООН має угоду про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом і зацікавлена в тому, щоб держави-члени підтримували його діяльність.

"У нас є угода про співпрацю з МКС, і ми хочемо, щоб держави-члени підтримували його роботу. Верховенство права є одним з основоположних стовпів стабільності у світі, і його потрібно зміцнювати, а не послаблювати", – заявив представник ООН.

Він додав, що Організація Об’єднаних Націй послідовно виступає за підтримку діяльності Суду й надалі дотримуватиметься цієї позиції.

Відповідаючи на запитання про наміри лідерів США, Китаю та Росії обмежити діяльність МКС, зокрема з огляду на виданий щодо Путіна ордер на арешт, Гак зазначив, що оцінювати власну роботу має сам Суд.

"Я залишив би це Суду – обговорювати його роботу. Але з нашого боку, ми послідовно закликали підтримувати діяльність МКС і продовжуватимемо це робити", – сказав заступник речника генсека ООН.

Що передувало

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін на тристоронньому саміті ухвалили спільну так звану "Декларацію про мир". При цьому в документі не згадуються ані війна Росії проти України, ані операція США проти Ірану.

Водночас один із чотирьох пунктів декларації стосується МКС.

"Троє глав держав визнали, що принцип згоди держави та повага до імунітетів державних посадовців мають першочергове значення, і погодилися, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні органи не повинні зловживати своєю юрисдикцією", – йдеться в документі.

Вочевидь "троє глав держав" вважають "зловживанням своєю юрисдикцією" виданий МКС ордер на арешт воєнного злочинця Путіна.

Як повідомляв OBOZ.UA, за результатами тристоронньої зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) лідери США, КНР та РФ уклали "мирну декларацію". Про війни в Україні й Ірані, які почали двоє учасників перемовин, у документі не згадується.