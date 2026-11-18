Трамп і Путін потисли один одному руки перед прийомом на саміті АТЕС: чи будуть говорити про Україну. Відео

Президент США Дональд Трамп зустрівся з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Глави держави потиснули один одному руки перед спільною фотосесією на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Під час переговорів Трамп і Путін порушать тему мирного врегулювання війни в Україні. OBOZ.UA розповідає, що відомо про переговори президента США та диктатора РФ у Китаї.

Що відомо про зустріч

Американський президент зустрівся з російським диктатором у китайському Шеньчжені перед урочистим прийомом на саміті АТЕС. Політики потиснули один одному руки та зробили спільне фото з іншими учасниками заходу.

Головною подією на полях саміту стане тристороння зустріч Путіна, Сі та Трампа 19 листопада о 8:30 за київським часом. Лідери зберуться в такому форматі вперше.

Переговори відбудуться на тлі подальших спроб США виступити посередниками в мирній угоді між Росією та Україною. Президент Трамп також має намір продовжити торговельні переговори з Китаєм після невиконаних обіцянок.

Питання війни в Україні

Напередодні президент США заявив, що хотів би провести окрему двосторонню зустріч із російським диктатором Путіним. Про це Трамп сказав 17 листопада під час спілкування з журналістами на Філіппінах.

Водночас Білий дім стверджує, що Трамп планує порушити питання скорочення ядерних озброєнь, однак у Вашингтоні не очікують, що переговори лідерів стосуватимуться війни Росії проти України.

Представники Кремля перед самітом наголошували, що якщо лідери зможуть обмінятися думками, зокрема в запланованому тристоронньому форматі за участю Сі Цзіньпіна, то війна в Україні та її врегулювання стануть однією з головних тем розмови.

Трамп і Сі на саміті АТЕС. Джерело: МЗС РФ

Сі зустрів Трампа. Джерело: МЗС РФ

Що передувало

На брифінгу 18 листопада офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь у відповідь на пряме запитання журналістів про те, чи обговорюватимуть Україну, зокрема на майбутньому тристоронньому саміті з Трампом 19 листопада, ухилився від конкретики.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства відповів, що лідери проведуть "поглиблений обмін думками з важливих питань, що стосуються глобального миру", а подробиці оприлюднять своєчасно. У перших коротких повідомленнях Пекіна про двосторонню зустріч Сі та Путіна тему України не акцентували.

Проте прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що на зустрічі в Шеньчжені Путін і Сі Цзіньпін обговорили врегулювання війни в Україні. За його словами, диктатор розповів голові КНР про нещодавні контакти зі спецпосланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

Трамп зустрівся з Путіним. Джерело: LiveNOW from FOX

Саміт АТЕС у Китаї. Джерело: LiveNOW from FOX

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть порушити питання гуманітарної місії в Костянтинівці. Така розмова може відбутися під час саміту АТЕС у Китаї 19 листопада.