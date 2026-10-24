Трамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії: медіа дізнались, у якій сфері

Американський президент Дональд Трамп може розглянути подальші послаблення санкцій проти РФ після нещодавньої дизельної угоди із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Імовірно, йдеться про експорт російських добрив.

Про це повідомило видання The Kyiv Independent, посилаючись на кількох українських та американських чиновників. Це відповідає останнім намаганням Вашингтона запропонувати Москві певні економічні вигоди в надії переконати припинити війну.

США не запроваджували прямих санкцій проти російського ринку добрив і не забороняли їх ввезення. Але будь-яка потенційна угода може частково зняти санкції із суден, компаній, банків чи осіб, пов'язаних із цією галуззю, пояснив ненезваний чиновник з України.

"Історія з добривами досить давня, і росіяни давно намагалися її просунути", – сказав представник української розвідки. Він додав, що держава-агресор у контактах з американцями та європейцями "завжди лобіювала полегшення поставок" цієї продукції.

"Вони фактично вийшли з Чорноморської зернової ініціативи через відсутність прогресу щодо добрив", – зазначив співрозмовник. Нагадаємо, що Росія припинила виконувати ці домовленості в липні 2023 року, пояснюючи рішення "недостатнім прогресом" у реалізації її вимог.

"Українські чиновники тепер побоюються, що Вашингтон готовий запропонувати Москві поступки з питання, яке вона обговорює роками", – повідомили у The Kyiv Independent.

Ще одне джерело також вважає, що американські поступки для Російської Федерації продовжаться. "Ну, у них явно є якийсь план", – сказав чиновник.

Це навряд чи забезпечить припинення бойових дій. Навпаки: нові угоди можуть забезпечити Росії додаткові доходи, а її військові цілі залишаться незмінними.

Це занепокоєння загострюється, оскільки, за словами кількох українських джерел, РФ не пропонувала США нічого суттєвого в обмін на дозвіл продавати дизельне паливо.

"Зрозуміло, що це лише заохочує Путіна. Він відчуває, що може розпочати війну проти нас, а наші союзники скасовуватимуть санкції проти нього й укладатимуть із ним угоди", – заявив неназваний високопосадовець з України.

Як раніше писав OBOZ.UA:

– Європейському Союзу варто засвоїти урок і позбавлятися енергетичної залежності від Росії. Поки війна в Україні продовжується, укладення газових угод між ЄС і РФ має бути виключено, наполягає прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

– Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна й Росія були досить близькими до припинення вогню, однак угода Дональда Трампа з Москвою щодо постачання дизеля підірвала мирний процес. Зменшення економічного тиску дало РФ можливість відновити сили.