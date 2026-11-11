Трамп дав Путіну козир напередодні переговорів в Абу-Дабі: в ЄС були проти, а Україну ніхто не питав

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася обговорювати з Росією не лише завершення війни проти України, а й ширші домовленості щодо майбутнього безпекового устрою Європи. Таким чином Вашингтон фактично прийняв одну з давніх вимог Кремля, яку раніше відкидали Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО.

Про це пише The Washington Post із посиланням на американських посадовців та європейських дипломатів. Видання зазначає, що готовність адміністрації Трампа обговорювати з Москвою майбутній безпековий порядок Європи означає черговий зсув у бік російських вимог.

Вашингтон погодився на вимогу Кремля

Американська адміністрація вважає, що досягти домовленості про завершення війни в Україні можна лише паралельно з укладенням ширшої угоди з Росією щодо майбутньої системи безпеки в Європі.

Це відповідає давній позиції російського диктатора Володимира Путіна, який прагне відновити вплив Москви на сусідні держави та домогтися права визначати напрямок їхнього розвитку. Кремль також роками використовував тему розширення НАТО на схід як одне з виправдань повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас раніше європейські лідери наголошували, що готові обговорювати ширші питання безпеки з Москвою лише після того, як Росія припинить війну.

США готові обговорювати обмеження для України та зняття санкцій із Росії

Представник США повідомив, що американська сторона готова запропонувати Україні гарантії безпеки, подібні до передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору, коли напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на весь Альянс.

Однак паралельно США готові обговорювати обмеження суверенного права України приймати рішення щодо власної армії.

"Жодна зі сторін не захоче припиняти бойові дії, якщо вважатиме, що інша сторона використає перемир’я для переозброєння та підготовки до нової війни", – пояснив представник США.

Такий підхід створює ризик обмеження оборонних можливостей України після завершення бойових дій. Адже після майже п’яти років повномасштабної війни Київ, навпаки, буде зацікавлений у відновленні та посиленні власної здатності захищатися від російської агресії.

Крім того, адміністрація Трампа, схоже, готова розглядати зняття санкцій із Росії, запроваджених через окупацію українських територій. За словами американського посадовця, санкційні обмеження можна було б використовувати як інструмент стимулювання Москви до виконання майбутньої угоди, зберігши можливість їхнього повторного запровадження в разі порушень.

Фактично це означало б послаблення санкцій без попереднього виведення російських військ із захоплених українських територій. Такий сценарій дозволив би Кремлю зберегти контроль над окупованими районами та водночас домогтися пом'якшення міжнародного тиску.

Європа побоюється домовленостей за її спиною

Підхід Вашингтона викликав занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються, що США та Росія можуть обговорювати майбутнє безпеки континенту без повноцінної участі самих європейських держав.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас нагадала, що архітектура європейської безпеки вже існує – її основу становлять НАТО та ЄС. Проблема, за її словами, полягає в тому, що Росія постійно порушує договори, на яких ця система тримається.

"У нас уже є європейська архітектура безпеки. Проблема залишається в тому, що Росія постійно порушує договори, які лежать в її основі", – заявила Каллас.

Європейські представники наполягають на участі своїх країн у переговорах в Абу-Дабі. Про це, зокрема, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Колишній помічник державного секретаря США у справах Європи Деніел Фрід розкритикував підхід американської адміністрації. На його думку, він ґрунтується на хибному уявленні, ніби конфлікт із Росією виник через непорозуміння, а Москва має обґрунтовані безпекові претензії.

Фрід наголосив, що Росія реалізує власні безпекові інтереси так, що в результаті інші держави не можуть почуватися захищеними. За його словами Дональд Трамп може просто прагнути швидкої політичної перемоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі питання припинення вогню не буде винесене на порядок денний. Натомість учасники зосередяться на майбутніх гарантіях безпеки та ширшій архітектурі європейської безпеки, які мають запобігти відновленню війни після можливого перемир’я.