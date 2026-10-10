Тіньовий флот на службі агресора: у ГУР розкрили логістичні схеми Кремля з обходу санкцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили дані щодо ще 20 суден російського "тіньового флоту". Вони задіяні в експорті нафтогазових ресурсів РФ попри міжнародні санкції.

Серед цих двох десятків танкерів є дані двох газовозів, поспіхом придбаних Росією навесні цього року. Подробиці, а також логістичні схеми Кремля з обходу санкцій у ГУР розкрили на присвяченому санкційному тиску на агресора порталі War & Sanctions, а також у Telegram-каналі ГУР.

"Тіньовий флот" на службі у Кремля

На порталі з'явилися дані щодо ще 20 суден російського "тіньового флоту." Вони експортують російську нафту, нафтопродукти, скраплений природний газ, а також здійснюють бункерування підсанкційного флоту – тобто заправляють інші кораблі паливом, моторними мастилами, питною водою та іноді скрапленим природним газом (СПГ) для забезпечення їхньої життєдіяльності та автономності в плаванні.

"Ці судна – елементи логістичної мережі, яку кремль використовує з метою отримання доходів для фінансування геноцидної війни проти України. Наразі всі вони перебувають під санкціями Великої Британії чи України, а одне із суден – під обмеженнями США", – уточнили у ГУР.

Важливу роль у схемах агресора з обходу санкцій відіграє російське судно PORTOVYY (ІМО 9246621), призначене для транспортування та зберігання скрапленого природного газу.

Газовоз PORTOVYY

З 2021 року танкер належить підсанкційному ПАО "Газпром" і виконує роль плавучого сховища газу в межах комплексу "Портовая" у Ленінградській області.

"15 серпня 2026 року PORTOVYY із вантажем російського СПГ вперше з листопада 2021 року залишив акваторію Фінської затоки. Трасою Північного морського шляху танкер здійснив перехід до китайського порту Beihai для розвантаження. Наразі судно перебуває на китайській верфі Zhoushan Huafeng Shipyard (острів Чжоушань), визначеній майданчиком для його технічного обслуговування", – кажуть у воєнній розвідці України.

Також у ГУР оприлюднили деталі щодо двох нових фігурантів російського тіньового флоту газовозів, які держава-агресорка поспіхом скуповувала по всьому світу навесні 2026 року через підставні структури.

Одне з них – конвенційний танкер-газовоз AVACHA (ІМО 9319404).

Конвенційний танкер-газовоз AVACHA. Джерело: vesselfinder.com

Раніше він належав китайській Jovo Energy, але навесні 2026 року був викуплений маловідомою компанією Tudor Maritime Ltd (Маршаллові острови).

З червня – ходить під прапором РФ та управляється новоствореною російською структурою ООО "Криолайн менеджмент" (ИНН 6500028647).

З серпня 2026 року судно забезпечує експорт газу з терміналу "Утрєнній" підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до китайського хабу Beihai.

Друге російське "придбання" – газовоз CHAIVO (ІМО 9331048), що належав грецькій Maran Gas Maritime, але також був викуплений компанією Tudor Maritime Ltd.

Газовоз CHAIVO. Джерело: vesselfinder.com

З липня 2026 року судно переведено під прапор РФ та під "парасольку" ООО "Криолайн менеджмент".

З серпня цього року газовоз транспортує вантажі до порту Beihai з підсанкційного несамохідного плавучого сховища газу KORYAK FSU, розташованого в акваторії порту Петропавловськ-Камчатський.

"У намаганнях зберегти критично необхідні фінансові надходження від експорту енергоносіїв держава-агресор Росія не лише намагається будувати судна льодового класу на власних верфях, а й системно та заздалегідь розширює свій тіньовий флот через мережу офшорів", – зазначили у розвідці.

Протидіяти російській системі з обходу міжнародних санкцій, вважають у ГУР, країнам-союзницям цілком під силу. Важливо, аби вони синхронізувалися у:

п осиленні контролюза продажем суден , якими володіють комерційні структури;

, якими володіють комерційні структури; блокуванні можливості для обслуговування підсанкційного флоту на іноземних верфях;

на іноземних верфях; реальному перекритті джерел енергетичних доходів РФ, які конвертуються у зброю проти цивільного населення.

"Кожен російський танкер, що перевозить підсанкційну нафту чи газ, – це законна ціль для міжнародного санкційного тиску. Наша сила – в єдності: тримаємо стрій і продовжуємо щоденну роботу заради наближення справедливого миру", – вивели у ГУР формулу однієї з важливих складових майбутнього миру.