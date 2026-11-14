"Тестуємо кілька варіантів": Зеленський розповів, як Україна вирішує питання із супутниковим зв'язком

Президент України Володимир Зеленський розповів, як вирішується проблема супутникового зв'язку, в роботі якого уже двічі за останній час спостерігалось погіршення. За словами президента, наразі тестуємо кілька варіантів.

У цьому напрямі Україна працює з Францією, Норвегією, Данією, Фінляндією, також долучиться Німеччина. Про це президент заявив на зустріч з медіа, де була присутня головна редакторка OBOZ.UA Леся Гасич.

Що відомо

"Безумовно, всіх цікавить питання супутникового зв'язку. Зрозуміло чому. Тестуємо кілька варіантів. Франція, Норвегія, Данія, Фінляндія – це ті, з ким ми вже почали працювати. І Німеччина долучиться".

Він наголосив, що це відбуватиметься не швидко, проте домовились працювати в цьому напрямі.

Він також розповів про результати візиту до Данії. Глава держави зазначив про сильний пакет підтримки від Данії на 645 мільйонів євро, у який входить багато різних речей, зокрема 20-мм амуніція до F-16, яка потрібна для збиття реактивних "шахедів", гроші на виробництво дронів – близько 200 мільйонів і окремі гроші на копродукцію.

"Також є окремий енергетичний пакет для Херсонщини. Тому що була річниця звільнення Херсона від "рускіх". Я звернувся з проханням про те, що там складно з енергетикою. Окремо проговорюємо великий обсяг снарядів до F-16, який нам потрібен, – 800 тисяч. Це на пів року. І під час зустрічі в Данії ми домовилися, що вони вирішать це питання. Дуже вдячний їм за це", – пояснив президент.

Окрім того, була зустріч з представниками країн N5. За словами президента, всі підтвердили підтримку України на наступний рік. Зокрема, на зустрічі говорили про зимову підтримку зараз, про ППО. Також йшлося про те, як рухається наша антибалістична програма FREYJA.

"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів. Проговорили також питання PURL. У нас там не вистачає грошей зараз, треба більше внесків", – додав президент.

"Підготовка до Рамштайну"

Президент наголосив, що потрібно готуватися до зустрічі у форматі "Рамштайн" на наступному тижні, на яку він приєднається онлайн.

"Будуть відповідні пакети з усіма нагальними речами. Ми це проговорили під час багатосторонньої зустрічі – групи друзів України. Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна просить і літаки F-16. Він пояснив, що на сьогодні нам потрібно в два з половиною рази більше літаків одночасно в небі ніж та кількість, яку ми застосовуємо. Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді.

Передали потреби України в енергетичних пакетах

Окремо Зеленський зазначив, що передали потреби України в енергетичних пакетах для міст, особливо для Києва, Дніпра, Харкова, Херсона, Запоріжжя. За його словами, Кабмін підготував такі спеціальні проєкти підтримки під час зими.

"Там є об'єми дизеля, бензину, об'єми для дизельних генераторів, автобуси. Бо якщо доведеться скорочувати електротранспорт, то потрібен конкретний об'єм пального і автобусів. Це велика кількість необхідного, і тому без партнерів буде складно", – сказав президент.

Він наголосив, що під час "Рамштайну" і зустрічі Коаліції охочих в Берліні 19 листопада очікуємо на закриття цих потреб в тому чи іншому вигляді. Є також окрема домовленість з Урсулою фон дер Ляєн.

"У них є такий офіс, який займається стихійними лихами, катастрофами. Тобто якщо в Європі щось таке стається, цей Офіс працює з такими викликами. Ми домовилися щодо роботи нашого Кабінету Міністрів і цього Офісу. Коли є блекаути тощо, така співпраця може бути нам корисною. І також вони зможуть разом працювати щодо необхідної допомоги", – пояснив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Україна розраховує використати американську військову та економічну підтримку як важіль впливу на Кремль під час переговорів. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що перспектива отримати додаткову зброю та посилення санкцій проти Росії змусить диктатора РФ Володимира Путіна серйозніше поставитися до можливості деескалації.