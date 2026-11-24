Території в обмін на безпеку: які сценарії завершення війни розглядають США та чим ризикує Україна. Інтерв’ю з Огризком

Вашингтон продовжує шукати формулу завершення війни в Україні, намагаючись поєднати припинення бойових дій, майбутні гарантії безпеки для Києва та вимоги Москви. Останні переговорні пропозиції, які обговорювали Стів Віткофф і Джаред Кушнер із європейськими партнерами в Берліні, передбачають гарантії за зразком п'ятої статті НАТО – як можливу альтернативу повноцінному членству України в альянсі. Паралельно американська сторона, за повідомленнями медіа, розглядає різні сценарії, в яких безпекові зобов'язання перед Києвом можуть бути пов'язані з територіальними поступками.

Однак ця дипломатична гра поки більше нагадує пошук компромісу на папері, ніж готову домовленість, здатну покласти край війні. Україна чує пропозиції щодо відмови від частини територій, заморожування фронту та обмежень у питаннях НАТО, але зміст майбутніх гарантій залишається розмитим. Хто саме захищатиме Київ, за яких обставин, якими силами та чи будуть зобов'язання діяти незалежно від зміни політичного керівництва у Вашингтоні – на ці питання досі немає чітких відповідей.

Готовність Кремля до компромісу також залишається під великим питанням. Путін не демонструє наміру відступати від своїх вимог, а дипломатичний процес, у якому Москва постійно отримує можливість впливати на зміст майбутніх домовленостей, навряд чи змусить її відмовитися від максималістських цілей.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимир Огризко.

– Гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО знову обговорюють на міжнародному рівні. Минулого тижня до зустрічі Коаліції охочих уперше долучилися спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Кушнер заявив, що Трамп розглядає можливість таких гарантій, якщо це відповідатиме національним інтересам США.

– Почнемо з визначення, що таке п'ята стаття НАТО. Дивіться, на територію Польщі прилетіли три ракети. І що зробив Альянс у відповідь? Нічого, промовчав. Найімовірніше, відбудеться засідання Північноатлантичної ради, де Польща розповість про інцидент, а НАТО висловить глибоку стурбованість і засудить атаку. Поляки попросять посилити оборону, зокрема надати додаткові літаки AWACS. Ось такою може бути реакція на агресію проти країни НАТО. А все тому, що в п'ятій статті Вашингтонського договору немає конкретики: зазначено, що країни вживатимуть заходів, але яких саме і коли – не визначено. Тому розмови про гарантії за зразком п'ятої статті – це взагалі ні про що. Усе залежить від бажання чи небажання окремих країн щось робити. Такі гарантії ми приймати не можемо. До речі, виходить, що НАТО має гарантувати безпеку нам, хоча сьогодні ми самі фактично гарантуємо безпеку Альянсу. Наші військові, які моделюють можливі сценарії агресії, добре бачать рівень непідготовленості майбутніх союзників. Тому поки що це типовий випадок продажу повітря. Трамп хоче продати нам це повітря якомога швидше, ще до різдвяних свят. Тому нам варто спокійно вислухати Кушнера, Віткоффа та інших, але не поспішати. Вдруге купувати Будапештський меморандум нам не потрібно.

– Президент України також зазначив, щодо проблемності гарантій безпеки по типу 5 статті НАТО. Мовляв, 5 стаття – колективний захист, і для України суть незрозуміла, бо поки немає повної відповіді, що це за колектив, як він буде захищати і чи буде цей колектив готовий дати відсіч агресору. Виходить, гарантії безпеки залишаються нечіткими, юридично не оформленими й незрозумілими за механізмом виконання. Натомість від Києва фактично очікують чітких і реальних територіальних поступок.

– Згадуючи відомий вислів, "усе-таки гроші наперед". Якщо говоримо про можливість якогось розвитку подій у переговорах, то спочатку Україна маємо отримати гарантії безпеки, а вже потім обговорювати наступні кроки. Я б вибудовував послідовність так. Перший етап – негайне й безумовне припинення вогню, про яке свого часу заявляв сам Трамп. Другий – вступ України до Альянсу, якщо про нього справді йдеться. Це щонайменше два роки процедур і голосувань у парламентах усіх 32 країн НАТО. Подивіться, наскільки непростим був шлях Фінляндії та особливо Швеції. Тому спочатку гарантії, а вже потім усе інше.

Щодо питання територій, то воно може вирішуватися лише за результатами всеукраїнського референдуму. Жодна посадова особа не повинна забувати, що зміну території України може вирішувати лише український народ. Саме такою має бути послідовність, а не навпаки. Нам же сьогодні пропонують погодитися на щось ефемерне, що, можливо, ніколи не відбудеться. Тим більше що сам Трамп заявляє: України в НАТО не буде. Але водночас від нас вимагають поступитися тим, чого Росія навіть не змогла захопити. Це як запропонувати красиву обгортку, а всередині не покласти цукерку. Оце повітря нам сьогодні й хочуть продати.

– Тобто формула, яка зараз вимальовується в американських пропозиціях, така: спочатку Україна погоджується на територіальні поступки Путіну, а вже потім сторони розглядають можливість надання гарантій безпеки. Цікава логіка з російським присмаком?

– Тому що це дійсно не американська формула, а російська. Фактично йдеться про повторення російських вимог. Про що говорить Путін? Віддайте Донбас, а потім будемо говорити. Очевидно, що спочатку віддай мені те, чого я навіть не захопив, а потім ми з тобою обговоримо чисельність української армії, українські балістичні ракети, російську мову, російську церкву та інший набір вимог, який ми давно і добре знаємо. Нейтральність України – само собою. Тобто це банально і тупо. Я дивуюся, чому американці сьогодні видають цю тупість за якусь нову ініціативу. Просто прочитайте, що написано у Путіна. Мабуть, лише переклали англійською і тепер видають за американську пропозицію. Чесно кажучи, виглядає просто смішно.

– Чому Європа, попри всі суперечності в переговорному процесі, досить оптимістично оцінює останні пропозиції Вашингтона? На чому ґрунтується цей оптимізм: на реальних змінах в американській позиції щодо гарантій безпеки України, на готовності США враховувати думку європейських союзників чи лише на тому, що переговори нарешті зрушили з місця?

– Я б не називав це безумовним оптимізмом. Європейці побачили певні зміни в позиції Вашингтона: американці готові обговорювати гарантії безпеки для України, причому не просто політичні запевнення, а механізм, подібний до п’ятої статті НАТО. Для Європи важливо й те, що її нарешті залучають до обговорення майбутньої безпеки континенту, а підходи з Вашингтоном стали більш узгодженими. Але тут є одна принципова проблема: поки що йдеться лише про концепцію, а не про конкретні зобов’язання. Франція взагалі вважає, що гарантії такого рівня фактично означатимуть вступ України до НАТО. Тому європейці оптимістичні не стільки щодо результату переговорів, скільки щодо самої можливості домовитися зі США. А чи готові американці реально воювати за Україну в разі нового нападу Росії – це питання залишається відкритим.

– Джаред Кушнер заявив, що Вашингтону вдалося переконати росіян погодитися на гарантії безпеки для України за зразком 5 статті. Американські ЗМІ повідомляють, що в приватних розмовах Путін начебто не заперечував проти такої формули, але за умови, що на території України не буде військ країн НАТО і відбудеться зняття санкцій. Наскільки взагалі реалістично, що Росія погодиться на дієві гарантії для України? І на яких умовах, якщо її власні вимоги фактично суперечать самій ідеї існування України?

– Дивіться, якщо вони говорять про те, що будь-яке розміщення сил НАТО на території України означатиме вступ цієї країни у війну проти Росії і вона стане законною ціллю для російських збройних сил, то про яке НАТО і гарантії взагалі йдеться? Нам такі обрізання, по-моєму, за жодних обставин нецікаві й не потрібні. Тобто вони все одно намагаються під туманом якихось потенційних, нібито можливих поступок продавити те, чого самі хочуть. Тому ми повинні чітко усвідомлювати, що це чергова інформаційна димова завіса, спецоперація, покликана задурити мізки українцям. До речі, дивіться, вже з'являються натяки на те, що Росія нібито готова запросити європейців до Москви, вислухати їхні пропозиції. Мовляв, ми не проти контактів на високому політичному рівні, це погані європейці перервали відносини, а ми готові їх відновити. Власне, так починається процес розмивання єдності Європейського Союзу. А саме цього Москва прагне і ніяк не може досягти. Це другий напрямок роботи. Причому робота ведеться на обидві сторони – не лише на Україну, а й на Європу.

Що мене в цьому плані заспокоює, те, що до кінця цього місяця, як кажуть спеціалісти, кількість ліквідованих російських військових на фронті може сягнути 60 тисяч. І саме це є нашою переговорною позицією. Наша переговорна позиція – це також нафтопереробні заводи в Росії, які сьогодні знову горять. Це зруйнований Кримський міст, де поки що залишається залізнична магістраль. Я б давно вже на місці тих, хто туди понаїхав, пакував валізи й виїжджав у бік Росії. Тож тут є над чим подумати, але нам насамперед не треба поспішати.

– Що б ви зараз зробили на місці офіційної української сторони?

– От завтра Кушнер скаже, що ми вже домовилися про нову зустріч. До речі, Пєсков уже говорить, що зустріч буде, щоправда, самі ще не знають, коли і де. Хороша формула: зустріч колись буде, можливо, десь. Якщо зустріч відбудеться, прекрасно. Ми їдемо, слухаємо, записуємо, що нам черговий раз розповідають, і кажемо: прекрасна ідея, але нам потрібно все обговорити, обміркувати, зважити. Це ж серйозні питання, не дрібниці. А тим часом мине час до середини грудня, потім і Різдво, а третього січня вже буде зовсім інший Трамп. Тому потрібно діяти спокійно, виважено, безумовно, не дратувати пана Трампа, він цього не любить, але й не надто підлаштовуватися під нього. Треба говорити так, як є. Ну як можна приїхати й підписувати документ, у якому ще нічого конкретного немає, не визначені навіть часові параметри? Це потрібно вивчати. Подивіться на росіян: вони дуже добре користуються таким прийомом. Мовляв, так, ми повинні усунути наші занепокоєння. А потім уже будемо усувати свої, і виникають нові проблеми.

– До речі, якщо повернутися до Трампа, то кілька днів тому його запитали про гарантії безпеки для України. Він відповів, що не хоче зараз про них говорити, оскільки спочатку "потрібна угода". Тобто знову виходить, що від України спочатку вимагають на щось чітко погодитися, а вже потім обіцяють обговорювати "якісь гарантії".

– У цьому й полягає головна проблема, що Трамп сам не розуміє, про що говорить. Вибачте, я візьму на себе відповідальність так сказати. Тому що угода – це про що? Угода про припинення вогню – теж угода, правда? Чи угода про те, що ми віддаємо Росії Донбас, – теж угода. Чи угода про те, що Росія забирається з української землі, – теж угода. Але Трамп не уточнює, про яку саме угоду говорить. А слово "угода" саме по собі нічого не означає.

– Зважаючи на те, хто офіційно названий другом Трампа, здається, можна зрозуміти, в чиїх інтересах ця угода?

– Ну, це одне з можливих трактувань. Але я людина конкретна. Коли мені потрібно щось підписувати, я завжди читаю, що написано в першій і останній статтях документа. І тоді можна зрозуміти, про що ця угода. Інакше, знаєте, може бути так, що в угоді двадцять статей, і всі вони, в принципі, нормальні, а в двадцять першій написано, що вона набуває чинності через 150 років. Начебто угода хороша, але фактично ні про що. Тому, доки ми не побачимо останньої крапки в цій так званій угоді, не зрозуміємо, про що вона, як і коли виконуватиметься, усі розмови про неї залишатимуться лише розмовами. Це як розмови про політ на Марс. Давайте поговоримо, це красиво, цікаво, але поки що не здійснено.

– Те ж саме визиває подив, що за словами американців, гарантії безпеки для України, фактично мають бути узгоджені з Кремлем і Путіним. Те, що з цього може вийти, навіть коментувати не потрібно...

– Очевидно, нас хочуть примусити зробити те, чого ми робити не повинні. Але я переконаний, що ми цього не зробимо. Вже не той час, коли Трамп міг сказати, що у вас немає карт. У нас вони якраз є. Операція на Кримському мосту, під час якої, за словами наших військових, не використовувалися американський Starlink і системи зв'язку, показала, що ці карти є, і дуже серйозні. А коли, дай Боже, наші інженери зможуть налагодити виробництво балістичних ракет, я хочу подивитися, як Трамп говоритиме про відсутність у нас карт. Якщо від дронів Росія ще може якось захищатися, то перед українською балістикою її вразливість буде зовсім іншою. Тоді, можливо, Трамп і запропонує своєму другові Володимиру нарешті закінчувати війну, поки ще є про що домовлятися. Інакше йтиметься вже про капітуляцію Росії.

– Якщо повернутися до гарантій від партнерів, Зеленський згадував, що фізична присутність американських військових, наприклад створення військових баз США в Україні, могла б стати реальною гарантією безпеки. Наскільки це можливо і чи справді така присутність могла б стримати Росію від нового нападу?

– Я думаю, що це знову уявна гарантія. Я працював у Німеччині, бував біля американських військових баз. Мені розповідали, що це закриті території, де все вирішує американське командування, а німецька влада не має впливу на його рішення. Тож уявімо, що починається нова російська агресія. Кому підпорядковуватиметься американська база в Україні? Пентагону. А хто там сидітиме в цей момент і яку позицію займатиме, ми не знаємо. Може з'явитися черговий Гегсет чи Колбі, який скаже: а чому ми маємо стріляти в росіян? Чи можна це вважати гарантією безпеки? Абсолютно ні. Якщо іноземні війська дивитимуться на свої столиці й чекатимуть вказівок, замість того щоб негайно реагувати на напад, то це не гарантія.

Справжня гарантія – наші Збройні сили. Звичайно, краще мати спільні сили оборони, але реальні, а не паперові. Такі, які не просто збираються наради після ракетних ударів, а відповідають на них. Можливо, для цього доведеться навіть переформатувати НАТО, перетворити його на справжній військовий альянс, який не нападатиме на інші країни, але негайно реагуватиме на агресію проти своїх членів. Прилетіли ракети – має бути відповідь. Інакше це лише провокує нові загрози. Подивіться, як НАТО реагує на російські ракети, що залітають на територію Польщі. Поводиться, як полохливий зайчик. Тому саме по собі розміщення іноземних військ в Україні нічого не гарантує. Якщо вони підпорядковуватимуться українському командуванню і виконуватимуть його накази – це інша історія. Якщо ж своїм начальникам у Вашингтоні чи інших столицях, то такі гарантії будуть дуже умовними.

– Чому американці знову так активізувалися і хаотично шукають формулу завершення війни? Це спроба встигнути домовитися з Росією до 3 січня, поки не змінилася політична ситуація у США?

– Думаю, причина саме в тиску часу. Демократи доволі добре підготувалися до 3 січня. Люди, які мають очолити Конгрес і Сенат, уже публічно заявляють, що Трампу та його оточенню буде непросто. Знову можуть згадати й файли Епштейна, що створить для нього величезні проблеми. А Трампу потрібен хоча б якийсь результат, який він зможе представити як перемогу та доказ того, що працює в інтересах Америки. Вісім воєн не вдалося завершити, як він сам каже, теж. Треба хоча б одну. Але й вона не складається. Саме тому він зараз хаотично хапається за будь-які пропозиції, намагаючись створити видимість позитивної динаміки. Але від такої хаотичності нічого доброго зазвичай не виходить.

– Яким ви бачите подальший розвиток подій? Чи продовжаться зустрічі та консультації, можливо, вже за участю Європи, але без конкретних результатів?

– Щоб ситуація розвивалася на нашу користь, нам потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Вони необхідні, щоб забезпечити все для остаточного стримування Росії, а потім і для зміни ситуації на полі бою. Потрібні також символічні, а в багатьох випадках дуже болючі удари по російській території та її ключових об'єктах. Для цього треба масштабувати власні можливості. Ми вже бачимо, що летять "Фламінго", "Нептуни", але питання в кількості. Щоб максимально послабити військовий потенціал Росії, таких ракет має бути багато. Уявіть, що замість 600 дронів ми запускаємо 6000. Це умовний приклад, можливо, поки що ми не маємо таких спроможностей. Але саме масовані атаки, коли російська ППО не встигає реагувати на дрони, а потім на ракети, здатні вивести з ладу ключові об'єкти. Тоді з'являться й нові можливості для переговорів. А поки що ходитимемо по колу. Думаю, 3 січня стане певним рубіконом. Після цього Трампу доведеться звітувати перед Конгресом і Сенатом, а розмови про імпічмент можуть знову активізуватися. А нам потрібно залишатися спокійними, впевненими, не піддаватися тиску й не реагувати на чергові погрози та емоційні заяви президента США.