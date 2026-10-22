"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процес

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та Росія були досить близькими до припинення вогню, однак угода Дональда Трампа з Москвою щодо постачання російського дизельного пального підірвала мирний процес. За його словами, рішення американського лідера послабило санкційний тиск на Кремль і дало Росії можливість відновити сили.

Про це Павел розповів в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, повідомляє Politico. Він наголосив, що скоординовані санкції США та Європи проти російських нафти, олігархів та інших галузей економіки створювали для Москви значні труднощі, проте нова домовленість Вашингтона з РФ змінила ситуацію.

Угода Трампа дала Росії перепочинок

За словами чеського президента, домовленість, яку Трамп оголосив на початку жовтня, передбачає постачання до США сотень тисяч тонн російського дизельного пального. Це дозволило Кремлю послабити наслідки міжнародних обмежень.

"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей момент, щоб позбутися тиску, і це своєрідне моральне піднесення для неї", – заявив Павел.

У Білому домі натомість захистили рішення американського президента. Там заявили, що Трамп успішно домовився про постачання значних обсягів дизельного пального на світовий ринок, аби знизити ціни.

Водночас угода спричинила критику у США. Зокрема, двопартійна група американських сенаторів закликала Трампа скасувати домовленість із Росією.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував це рішення. Він заявив, що воно грає на руку Москві, дозволяючи їй довше вести війну, вбивати більше людей та завдавати нових збитків Україні й світу.

Крім того, український лідер звинуватив Трампа у використанні мирних переговорів у Флориді, як прикриття для укладання угоди з РФ.

Павел підтримав Україну та назвав рішення США помилкою

На тлі зростання напруженості між Києвом і Вашингтоном президент Чехії висловив підтримку Зеленському. Він наголосив, що відповідальність за розв'язання війни лежить виключно на Росії.

"Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами конфлікту. Тому я, мабуть, був би останнім, хто звинувачував би Україну в цьому конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії", – сказав Павел.

Він також зазначив, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Москви, ніж будь-який європейський лідер. На думку чеського президента, американського колегу певною мірою може приваблювати авторитарний стиль правління російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас Павел припустив, що Трамп розглядає відносини з Росією насамперед крізь призму економічної вигоди для Сполучених Штатів, а не як протистояння демократії та автократії.

Попри критику, президент Чехії не став називати дизельну угоду зрадою України чи європейських партнерів.

"Я поки не знаю, чи можна назвати це зрадою, але я назвав би це помилкою", – наголосив він.

Павел пояснив, що домовленість дає Кремлю нову надію на можливість ігнорувати інтереси України та Європи, зосередившись на прямих угодах зі США, а потенційно й Китаєм. Такий сценарій, за його словами, суперечить інтересам європейських держав.

Він не виключив відновлення закупівель російської нафти європейськими країнами в майбутньому, проте наголосив, що для цього РФ має змінитися.

"Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет і кордони інших держав, чому б не вести з нею звичайний бізнес? Але Росія ще не досягла цього", – підсумував чеський президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа дозволити Росії продавати дизельне пальне, заявивши, що це допоможе Москві продовжувати війну проти України. Український президент наголосив, що послаблення обмежень має супроводжуватися реальними кроками до деескалації.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп захистив домовленість із Москвою про постачання дизельного пального та назвав її вигідною для США. Водночас рішення американського президента викликало критику через ризик послаблення економічного тиску на Росію.