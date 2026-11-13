"Темпи відновлювальних робіт надто повільні": Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці і обмеження Starshield

У п'ятницю, 13 листопада, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після російських ударів та відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами відновлювальні роботи просуваються надто повільно, а інформація з кількох міст виявилася недостовірною.

Окремо учасники обговорили проблеми в роботі Starshield, посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів аграрної промисловості. Деталями президент поділився у своєму Telegram.

Президент доручив пришвидшити відновлення пошкодженої інфраструктури

"Провів селектор по ситуації в регіонах. Були детальні доповіді по наслідках ударів по Сумщині й відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі. Також були звіти по Київщині – Білій Церкві, Броварах та інших містах. Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити", – написав глава держави.

Зеленський доручив Міністерству енергетики спільно з Мінцифри та Міністерством розвитку громад і територій розробити додаткові механізми співпраці з місцевою владою з метою пришвидшити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також президент разом із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким обговорив відбудову корпусів Інституту травматології та ортопедії в Києві, які постраждали внаслідок атаки російського дрона.

Ситуація щодо обмеження Starshield

"Міністр енергетики доповів по захисту трансформаторів та іншого обладнання в енергосистемі. Міністр оборони України та Головком ЗСУ доповіли по комунікації з американською стороною щодо питання про швидкість Starshield", – йдеться у повідомленні українського лідера.

Глава держави повідомив, що вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України продовжує діяти обмеження швидкості на рівні 161 км/год. За його словами, це суттєво ускладнює роботу українських військових, зокрема використання дронів-перехоплювачів для знищення реактивних "Шахедів".

Оскільки чітких пояснень щодо причин такого обмеження досі немає, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і міністру оборони активізувати переговори з Державним департаментом США, Пентагоном та компанією SpaceX, щоб з’ясувати обставини та домогтися усунення проблеми.

"Були також доручення командувачу Повітряних Сил, Прем’єр-міністру та міністру аграрної політики щодо забезпечення засобами ППО й оновлення роботи мобільних вогневих груп для захисту визначених обʼєктів аграрної промисловості. Готуємо зараз нові оборонні пакети для України. Дякую всім, хто допомагає! Дякую кожному й кожній, хто працює справді оперативно", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують проблеми в роботі супутникового зв’язку Starshield.

Як писав OBOZ.UA, обмеження в роботі супутникової системи Starshield призвели до зриву усіх українських місій із перехоплення російських безпілотників. За даними української сторони, проблеми посилювалися протягом трьох днів.